Ed O´Neill, hvězda Ženatý se závazky: V podivném manželství hodně sešel

Hvězda amerického fotbalu a mistr bojových umění. Že vám to k odevzdanému prodavači bot Alu Bundovi ze seriálu Ženatý se závazky nesedí? Tak se seznamte s jeho představitelem Edem O´Neillem (73).

Chybělo málo a místo vtipných hlášek před kamerou sázel jeden touchdown za druhým. Když mu bylo 23 let, podepsal profesionální smlouvu s týmem amerického fotbalu Pittsburgh Steelers, který hrál nejvyšší soutěž. Pak se to ale zvrtlo.

Vyhazov ze školy

Vyrůstal ve městě Youngstown na východě Ohia, kde se narodil 12. dubna 1946, a čekal ho zcela obyčejný život. Matka Ruth pracovala jako sociální pracovnice, otec Edward byl slévač a pak se posadil za volant kamionu. Malý Ed se ale pokusil z průměrnosti uniknout. Do vínku dostal pohybové nadání a také velkou sílu. Už na střední škole platil za sportovní hvězdu a nakonec získal stipendium na univerzitě. Tam se ale projevila jeho další stránka. „Strávil jsem více času na večírcích než nad učebnicemi. Také jsem se nepohodl s trenérem, takže mě na konci druhého ročníku vyhodili," vzpomínal Ed.

Naštěstí po něm sáhla další univerzita, ale ani tu nedokončil. Málem. Poté, co podepsal smlouvu s profesionálním sportovním týmem, všichni čekali, že se už nevrátí. Ed ale překvapil. Z předsezónního kempu nakonec odešel. Zpět do školy ho přilákala láska k herectví. Do dramatických kroužků chodil už od šesté třídy a na univerzitě se právě otevřel nový divadelní kurz. Ed se zapsal mezi prvními.

Stačil jeden povzdech

Deset let se v divadlech věnoval vážným dramatickým rolím. Na obrazovce se začal objevovat až počátkem 80. let. V roce 1986 se na něj poprvé usmálo štěstí. Dostal roli detektiva Jimmyho Doylea řečeného Pepek. Postavu proslavil Gene Hackman v hitu Francouzská spojka. Ed natočil celovečerní film, ale z plánovaného seriálu sešlo. Nemusel však smutnit. Čekal ho Al Bunda. Při konkursu ho tvůrci požádali, aby prostě prošel dveřmi domu. Ed si hluboce vzdychl, jako kdyby jít domů byla prohra. Okamžitě jej obsadili s tím, že porozuměl roli. Ed později vyprávěl, že ho inspiroval jeho strýc.

„Manželka mu klidně mohla říct, že právě přejela jejich psa, a on opáčil - fajn, co bude k večeři?" smál se Ed. Sitcom Ženatý se závazky se natáčel deset let a stal se nejdelším seriálem, který nikdy nezískal televizní cenu Emmy. Překonala ho až Pobřežní hlídka.

Soukromí měl Ed dlouho neurovnané. Poprvé se oženil ve 40 letech s herečkou Catherine Rusoffovou, s níž se ale po třech letech rozešel. V dalších letech si každý dělal, co chtěl, ale v roce 1993 se k všeobecnému překvapení dali opět dohromady a jako důkaz lásky si pořídili dcery Claire (*1996) a Sophii (*1999). Manželství to však i nadále zůstává velmi kontroverzní, které velmi často plní stránky americkéh bulváru.

Herectví se Ed věnuje dodnes, ale jeho velkým koníčkem se v 90. letech stalo bojové umění. K jiu-jitsu ho přivedl kamarád John Milius, který se podílel na akčních filmech jako Drsný Harry nebo Barbar Conan. Ed nakonec v roce 2007 získal černý pás. O čtyři roky později ho čekala další pocta. Na chodníku slávy v Hollywoodu se objevila hvězda s jeho jménem.

A takhle vypadá dnes: