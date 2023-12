Jakub Špalek je tělem i duší herec. Od chvíle, kdy ve svých deseti letech vstoupil na prkna, co znamenají svět v Dětském studiu Divadla Na provázku, už z nich neslezl. Čas od času si pouze odběhl před kameru. Zazářil především rolí rebelského číšníka Edy v kultovním muzikálu Šakalí léta.

Brněnský rodák přišel na svět 8. května 1968. Jeho maminka pracovala na sekretariátu volejbalu, basketbalu a gymnastiky u Zbrojovky. Jeho otec byl úspěšným mezinárodním fotbalovým rozhodčím. Všichni si tedy mysleli, že se Ondřej bude věnovat sportovní kariéře.

Zlom nastal v jeho deseti letech, kdy mu spolužačka prozradila, že navštěvuje divadelní kroužek. Ze zvědavosti se šel na jedno setkání podívat. „Ten den tam náhodou přišli tvůrci z Provázku a oznámili nám, že do jednoho představení hledají malého kluka. Ukázali na mě, abych něco zazpíval. Pak se stalo to, že mi všichni zatleskali a dokonce mě některé dívky, již v pubertálním věku, objaly. To na hokeji nezažijete,” vypráví herec v pořadu České televize Uchem jehly.

Divadelní svět

V ten den se stal součástí party divadelních nadšenců. Do umění byl tak zapálený, že ve svých čtrnácti letech hrál až patnáct představení za měsíc. Během studia matematicko-fyzikálního gymnázia založil také dvě kapely a pečlivě se připravoval na přijímací zkoušky na DAMU. Ty jako jeden z mála zvládl na první pokus.

Jakub Špalek nemá jen obrovský talent, je také velký dříč. Na počátku 90. let založil s několika dalšími kamarády divadelní spolek Kašpar a od roku 1994 je ředitelem Divadla v Celetné. Sám v inscenacích hraje, produkuje je a režíruje.

Jako herec se proslavil především hlavními rolemi ve filmech Jízda a Šakalí léta. Objevil se také v seriálech Chlapci a chlapi, Na lavici obžalovaných justice a Národní házená. V roce 2013 o něm natočila Eva Třeštíková dokument s názvem Život s Kašparem.

Jakub Špalek

„Když jsem se pak na sebe díval, uvědomil jsem si, jak jsem zestárnul a ztloustnul,” přiznal. „Horší ale bylo, když jsem sledoval můj vztah, který se rozpadl, nebo dceru, jež se mnou jedla na pavlači zmrzlinu a dnes se musím smířit s tím, že se mnou nemluví.” Nyní je Jakub šťastně ženatý se svou kolegyní, herečkou Evou Elsnerovou, s níž má syna Vojtěcha. „Chápe moji posedlost divadlem,” směje se.

Jakub Špalek

Přiznává, že to někdy s prací přehání. Už v pětadvaceti letech byl tak vytížený, že několikrát zkolaboval. Před pár lety zažil pětapadesátiletý umělec podobnou situaci. „Teď na sebe dávám větší pozor a snažím se více relaxovat. Rád venčím psy. Jsem s nimi venku dvakrát denně čtyřicet minut. Další mojí vášní je zahrada a vinohrad.”

