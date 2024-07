Externí autor 22. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Ne vždy se hvězdná kariéra, která se rozjede už když jste byli dítě, vydaří. Stejně tomu bylo i v případě Václava Jakoubka, který je českému divákovi známý jako Eda Souček z oblíbeného filmu Obecná škola. Tento nadaný herec se mnohokrát setkal s odmítnutím. Co dělá dnes?

Poprvé se tento klučina postavil před kameru už když mu bylo osm let. Psal se rok 1990 a jeho maminka ho vzala na natáčení filmu Poslední motýl. Filmaři chtěli postavu chlapce, který by byl hubený, a to malý Václav splňoval. Už už to vypadalo, že klouček má před sebou zářnou kariéru, nicméně osud tomu nakonec chtěl jinak.

Ačkoliv výše zmiňovaný film Karla Kachyni se těší oblibě mezi filmovými fajnšmekry, u široké veřejnosti se nesetkal s tak velkou popularitou. Pro Václava Jakoubka to byl ale odrazový můstek, zaujal totiž filmaře, kteří hledali obsazení do Svěrákova filmu Obecná škola, a tak se stalo, že Jakoubek dostal příležitost si zahrát vedle takových hereckých es jakými v tu dobu byli Libuška Šafránková a i samotný Zdeněk Svěrák. Ve filmu ztvárnil jejich malého synka Edu Součka.

Tento Svěrákův snímek se dodnes těší velké popularitě, mnozí v něm naleznou okamžiky, které oni sami museli prožít, jako je například polykání rybího tuku, což stihlo právě dětského herce. Jakoubek polykal skutečný rybí tuk, a to z jednoho prostého důvodu. Aby to vypadalo věrohodně na kameře.

Co se zdálo být jako další skvělou příležitostí pro budoucí chlapcovy role, ale hodně rychle vyprchalo. Kvůli natáčení totiž musel školák opustit vzdělávací institut, protože ředitel školy jej odmítal uvolnit. Stalo se tak, že Václav skončil se studiem a neměl vystudovanou ani střední školu. Později, aby měl alespoň na něco „papír“, se zkoušel vyučit alespoň kadeřníkem.

Nemáte talent, ozývalo se z DAMU

Ani tak se ale Václav svého snu být hercem nevzdával. Role sice i přes skvělý výkon v Obecné škole nepřicházely, ale pod domněnkou, že když herectví vystuduje, začne je dostávat, se rozhodl přihlásit na DAMU. Nicméně ani v tomto ohledu mu hvězdy nepřály, na školu se hlásil dvakrát, a ani jednou nebyl přijat. Poprvé údajně kvůli nedostatku talentu, podruhé zas kvůli příliš mnoho uchazečům.

Když mu to nevyšlo před kamerou, usmálo se na něj přece jenom trochu štěstí, a to na divadelních prknech. V roce 1993 se potkal s hereckým kolegou Jakubem Špalkem, který v něm, narozdíl od ostatních z filmového odvětví, talent rozhodně viděl. Václavovi nabídl divadelní spolek Kašpar a on díky tomu se pak dostal k rolím v Divadle v Celetné.

Vysoká škola života je lepší než ta herecká

Jak sám uvádí na stránkách pražského divadla, toho, že ho na DAMU nepřijali, vlastně ve finále nelituje. Takzvaná „škola života“ ho totiž na roli herce připravila mnohem lépe než pětileté biflování na DAMU.

Štěstí zkoušel i ve Švýcarsku, kde se mu podařilo získat menší roli ve snímku Es war einmal in Deutschland... Dodnes je ale všem divákům známý jako ten malý Eda Souček, na kterého měl spadeno přísný učitel Igor Hnízdo. Zda se mu podaří ještě někdy tuto roli „přebít“ je zatím ve hvězdách. Dnes čtyřiačtyřicetiletý herec má stále šanci ukázat, co v něm dřímá za talent.

