Lenka Bělská 16. 1. 2024

Eduard VII. nepatří mezi slavné britské panovníky. Kvůli dlouhověkosti své matky královny Viktorie seděl na trůnu pouhých devět let. Do té doby svůj volný čas vyplňoval zábavou, jídlem a milenkami. Do historie se proto zapsal především jako charismatický prostopášník.

