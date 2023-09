Kolem pyramid se odpradávna vznáší mnoho tajemství a dosud nevyřešených záhad. A spolu s tím přicházejí i mnohé teorie, jedny šílenější než druhé. Do této kategorie spadá také toto šokující odhalení, které potvrzuje bizarní teorii. Pyramidy mohly sloužit jako transformátory.

Někteří vědci si myslí, že starověké pyramidy byly možná jen transformátory. A pokud se to potvrdí, je to skutečně šokující. Největší zastánkyní této teorie je známá doktorka Carmen Boulterová, profesorka v důchodu, která stojí i za poutavým dokumentárním seriálem Pyramidový kód.

Na video s její teorií, rozšířenou i na pyramidu v Bosně, se podívejme zde:

Zdroj: Youtube

Teorie o energetických strojích

Doktorka Boulterová, která je velkou autoritou v oblasti výzkumu pyramid, zasvětila svůj život a vědeckou dráhu zkoumání skrytých tajemství egyptských pyramidových polí a dalších záhadných megalitických památek po celém světě. S houževnatým duchem odlupuje vrstvy historie a zanechává v napětí i odborníky.

A jaké jsou výsledky jejího snažení? Zdá se, že kolosální pyramidy možná nebyly jen hrobkami, jak naznačuje konvenční moudrost. Doktorka Boulterová si pokládá otázku, proč by pak byly tyto velkolepé stavby bez fresek, výzdoby nebo jakéhokoli náznaku místem posledního odpočinku egyptských králů?

Odvážná teorie naznačuje, že tito behemoti mohli být starověkými energetickými stroji! Představte si to - pyramidy, které nejsou jen tichými strážci, ale řvoucími transformátory. A to není všechno.

Uvnitř pyramidy coby uvnitř kolosálního stroje

Dokumentární film Netflixu nazvaný "The Pyramid Code" (Pyramidový kód) se tomuto elektrizujícímu odhalení věnuje hlouběji. Doktorka Boulterová, která dokument natočila, představuje svá zjištění spolu s rozhovory s odborníky, jako je teoretik elektromagnetického pole John Dering.

Představte si to: lidé vstoupí do Velké pyramidy a mají pocit, že se ocitli uvnitř kolosálního stroje, funkční elektrárny, ze které vám může běhat mráz po zádech.

Deringův názor je stejně ohromující. Živě vzpomíná na rozhovor s ženou, která se do pyramidy odvážila vstoupit. Prozradila: „Připadala jsem si jako ve stroji. Bylo to velmi živé." Ale tady je ten kámen úrazu - také přiznala: „Měla jsem pocit, že bych tu nechtěla být, když to běží."

Účel pyramid je stále záhadou?

Archeologové si už po staletí lámou hlavu a snaží se rozluštit pravý účel pyramid. Tradiční názor zní: tyto mamutí stavby byly postaveny jako hrobky. Boulterová a její odvážný tým však zažehli oheň pochybností.

Mohly být tyto pyramidy kolosálními zdroji energie? Mohli staří Egypťané před dávnými věky využívat elektřinu? Zatímco někteří odborníci jsou touto myšlenkou elektrizováni, jiní zůstávají skeptiky, stejně jako staří Egypťané, kteří tyto zázraky pracně vytesali.

Až budeme o této teorii uvažovat, nezapomeňme, že pyramidy mají ve svých starobylých kamenech stále ukrytá tajemství. Odvážné pátrání Doktorky Carmen Boulterové ukíázalo novou možnost, že největší záhady historie možná čekají na to, aby nás šokovaly novým pochopením minulosti. Záhady pyramid ještě zdaleka nejsou vyřešeny!

Zdroje: www.thesun.co.uk, radiopublic.com, humantwopointzero.wordpress.com