Někdy je pod lampou největší tma. Příkladem byly i imitace egyptských sfing, které si manželé dali na zahradu. Až po dlouhých 15 letech zjistili, jak obří mají cenu.

Vystavené sfingy byly totiž skutečným pokladem. Jen se na jeho odhalení muselo několik let počkat.

Manželé si dali na zahradu imitace egyptských sfing

Manželé si tak pouze plánovali zvelebit zahradu svého domu. Rozhodli se proto, že si pořídí něco nevšedního, až je nakonec napadlo, že třeba imitace egyptských sfing by mohla být tím pravým.

Zakoupili tedy jakousi dvojici kamenných soch sfing. Celková hodnota při koupi činila něco málo přes 300 liber.

Manželé pak sfingy umístili na svou zahradu. V té době ale vůbec netušili, jaký skvost se jim vlastně za pár "stovek" podařilo zakoupit. To zjistili až o mnoho let později.

Po 15 letech zjistili, jak obří mají cenu

Přesněji řečeno, trvalo do dlouhých 15 let, než manželé zjistili, jak moc velký poklad se na jejich zahradě vlastně nachází.

Zlom nastal v okamžiku, kdy se manželé rozhodli, že se chtějí odstěhovat a při svém přesunu jinam nechtějí balit vše, co dům obsahoval. Rozhodli se proto, že některé ze své sbírky soch, jichž na své zahradě měli plno, předají dál.

Sběratelských skvostů měla za léta strávená v tomto době opravdu mnoho. Rozhodli se tedy, že v té době již silně zvětralé a téměř metrové sochy prodají.

Kontaktovali místní firmu, pořádají aukce, aby jim s prodejem sfing pomohla. Práce se ujmul James Mender, dražitel a vlastník firmy pořádající aukce nedaleko Sudbury v Suffolku.

Mender se tedy pustil do práce, aby sochy mýtických řecko-egyptských bytostí prodal do dobrých rukou. Uspořádal aukci, na které kromě jiného nabídl také tyto sfingy. V tu chvíli však došlo k velkému překvapení obou manželů.

To, co manželé považovali za pouhé imitace dávné kultury, se nakonec ukázalo být dvojící vyřezávaných kamenných zahradních modelů z 19. století. A to v celé své kráse. Sochy, které byly původně pořízeny za pár set liber, se nakonec prodaly za neuvěřitelných 195 000 liber.

Manželé byli nejen překvapeni, ale také nadmíru spokojeni. "Prodávající jsou s výsledkem opravdu spokojení a kupující, kteří si přáli zůstat v anonymitě, si zřejmě mysleli, že jsou sochy skutečně egyptské," dodal dražitel. I tak se ale jednalo o historicky vzácný artefakt.

"Manželé celou dobu pouze překvapeně seděli a neměli ani ponětí, co cenného na své zahradě po dlouhá léta měli," dodal Mender.

