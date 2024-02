Ve starověkém Egyptě znali lidé velmi dobře moudrost astrologie. Mocní panovníci si nechávali vykládat osud svůj i země, které vládli. Měli také vlastní horoskop, který se ale od toho našeho v mnoha ohledech lišil. Společné měli například rozdělení do dvanácti znamení. Jaké znamení byste byli vy?

Nil

Termíny: 1.–7. ledna, 19.–28. června, 1.–7. září, 18.–26. listopadu

První znamení zvěrokruhu je pojmenováno po řece Nil, která pro Egypt představovala hlavní tepnu vyživující celou zemi. Toto znamení jako jediné nepředstavuje božstvo. Staří Staří Egypťané považovali jedince narozené v tomto znamení za moudré, praktické a mírumilovné. Nil se stará především o klid a mír.

Amun-Ra

Termíny: 8.–21. ledna, 1.–11. února

Druhé egyptské znamení zvěrokruhu je podle staroegyptské astrologie králem bohů. Amun-Ra je jedním z nejmocnějších egyptských astrologických symbolů. Tito jedinci jsou sebevědomí, zdvořilí a optimističtí. Jsou to pečliví lidé, kteří mají rádi vše pod kontrolou. Dělají chytrá a logická rozhodnutí, proto jsou skvělými vůdci.

Mut

Termíny: 22.–31. ledna, 8.–22. září

V pradávné egyptské astrologii je třetím znamením zvěrokruhu Mut, matka světa. Představuje ženské božstvo zodpovědné za ochranu lidstva. Tímto znamením jsou citliví, milující, loajální a velkorysí lidé. Obvykle jsou soustředění a cílevědomí, protože vědí co v životě chtějí. Chrání slabší a jsou milujícími rodiči.

Geb

Termíny: 12.–29. února, 20.–31. srpna

Geb je čtvrtým hvězdným znamením, které představuje egyptského boha země. Tradovalo se, že jeho smích dokázal odstartovat zemětřesení. Emotivní Gebové jsou citliví, otevření a věrní. Někdy se zdají být příliš emotivní, ale právě to na nich ostatní lidé mají rádi. Tito plašší zrozenci jsou velmi spolehliví přátelé. Dokážou být v případě potřeby pěkně vytrvalí.

Osiris

Termíny: 1.–10. března, 27. listopadu – 18. prosince

Podle dochovaných informací je pátým znamením zvěrokruhu Osiris, pojmenovaný po bohu podsvětí a vzkříšení. Tito lidé jsou silní, sebevědomí, inteligentní a nezávislí. Stávají se z nich vynikající vůdci, ale to neznamená, že nejsou citliví. Pokud se odhodlají a k něčemu rozhodnou, nic jim nezabrátí to získat nebo udělat. Mluví vždy na rovinu, bez servítek.

Isis

Termíny: 11.–31. března, 18.–29. října, 19.–31. prosince

Bohyně přírody Isis je šestým znamením egyptského horoskopu. Lidé narození v tomto znamení jsou spolehliví, čestní a upřímní. Mají rádi setkávání se svými přáteli a chození do společnosti. Obvykle baví ostatní svým milým smyslem pro humor. Isis skvěle funguje v kolektivu i týmové práci.

Thoth

Termíny: 1.–19. dubna, 8.–17. listopadu

Thoth je sedmé znamení, které představuje mystického boha moudrosti a učení. Podle egyptského horoskopu jsou lidé narození v tomto znamení velmi energičtí a odvážní. Stále na sobě pracují, jsou vynalézaví a snaží se zlepšovat i věci kolem sebe. Thothové ale umí i překvapit svou romantickou duší.

Hor

Termíny: 20. dubna – 7. května, 12.–19. srpna

Nejmocnější znamení zvěrokruhu je Hor, bůh oblohy. Tito ambiciózní zrozenci jsou vždy optimističtí a jen tak něčeho se nezaleknou. Rodí se z nich vynikající vůdci, kteří ostatní motivují a inspirují. Lidé narození ve znamení Hora jsou se nebojí žádné práce, a proto si jich ostatní lidé váží.

Anubis

Termíny: 8.–27. května, 29. června – 13. července

Devátým znamením starověkého horoskopu je Anubis, strážce podsvětí a bůh mumifikace. Jsou to sebevědomí a zvědaví jedinci, kteří se s nadšením vrhají do všeho nového. Kreativní lidé Anubis jsou velmi pracovití a rychlí, ale jsou to sólisti, kteří si raději udělají všechno sami, dobře a po svém.

Seth

Termíny: 28. května – 18. června, 28. září – 2. října

Temný Seth je bůh chaosu a násilí. Desáté znamení egyptského zvěrokruhu jsou odvážní a silní perfekcionisté. Milují velké životní výzvy, které se vždy snaží co nejlépe zdolat. Rádi si vyslechnou slova obdivu a uznání, protože být středem pozornosti je jejich sen. Není divu, že jsou skvělí v komunikaci s ostatními lidmi.

Bastet

Termíny: 14.–28. července, 23.–27. září, 3.–17. října

Bastet je další z ženských znamení zvěrokruhu, je božstvem koček, plodnosti a potěšení. Vyhýbají se konfliktům a rádi mají ve všem rovnováhu. Jsou to okouzlující, přítulné a citlivé osobnosti, stejně jako kočky, které představují. Mají skvělou intuici, jsou loajální a oddaní v partnerském vztahu.

Sekhmet

Termíny: 29. července – 11. srpna, 30. října – 7. listopadu

Magický kruh egyptských znamení uzavírá dvanácté, které představuje bohyni války Sekhmetem. Tito zrozenci mají dvě stránky své osobnosti. Jedna je striktní a disciplinovaná, druhá naopak svobodomyslná a pohodová. Tito lidé mají vrozený smysl pro spravedlnost a jsou to perfekcionisté.

