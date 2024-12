Externí autor 8. 12. 2024 clock 5 minut

Astrologie hrála významnou úlohu v každodenním životě už starověkých Egypťanů. Podívejte se jak vypadá egyptský horoskop, který o vás prozradí něco, co žádný jiný horoskop nedokáže.

I když se egyptský horoskop od těch západních liší, i zde se rozlišuje dvanáct znamení zvěrokruhu. Staří Egypťané totiž věřili, že každé znamení je projevem božstva. Proto byly jednotlivé zvěrokruhy pojmenovány po bozích a bohyních. Abyste zjistili, ke kterému z nich patříte a co prozrazuje o vašem životě, stačí vám jen datum narození.

Hapi: 1.–7. 1., 12.–18. 6, 1.–7. 9 a 18.–26. 11.

Hapi je egyptský bůh, který ztělesňuje pramen řeky Nil, životodárné vodní cesty. Býval prezentován jako otec bohů a jako bůh, který udržuje rovnováhu a harmonii ve vesmíru. Vypadá jako osoba s ženskými ňadry a mužskými vousy. Lidé narození pod Hapi mají tendenci být logičtí a praktičtí. I když jsou jejich emoce hluboké, dokážou je udržet pod kontrolou. Důvěřují své intuici.

Amun-Ra: 8.–12. 1. a 1.–11. 2.

Amun byl původně jedním z tajemných a nejdůležitějších bohů starověkého Egypta. Později se spojil s bohem slunce Ra, aby se stal supermocným božstvem stvořitele. Překvapivé na tom je, že byl považován za šampióna psanců. A co víc, lidé narození pod Amun-Ra jsou sebevědomí a optimističtí. Znají své silné stránky a schopnosti. Jsou přesvědčeni, že dokážou utvářet svůj svět bez pozice síly.

Mut: 22.–31. 1. a 8.–22. 9.

Mut je jedním z božstev, o kterých se předpokládá, že se vynořili z prapůvodních vod. Mut údajně porodila svět, čímž se z ní stala prvotní bohyně matka. Byla považována za manželku božstva stvořitele Amun-Ra a matku měsíčního boha Khonsu. Lidé narození pod Mut jsou citliví a milující a jsou považováni za milovníky horoskopu a všeho, co s ním souvisí. Možná i proto jsou přehnaně ochranitelští.

Geb: 12.–29. 2. a 20.–31. 8.

Geb je egyptský bůh Země. Jeho smích vyvolává zemětřesení a je také bohem, který umožňuje růst plodinám. Říkalo se mu otec hadů. Lidé narození pod Gebem bývají plní emocí a rádi se nechávají vést svou intuicí. I když mají problém se sebeovládáním, jsou to nejspolehlivější a nejvěrnější přátelé.

Osiris: 1.–10. 3. a 27. 11.–18. 12.

Původně byl Osiris králem říše smrtelníků, dokud ho nezabil jeho bratr Set. K polovičnímu životu ho přivedla jeho manželka Isis. Osiris bývá zobrazován se zelenou kůží, což znamená, že již není mezi živými. Je bohem posmrtného života, ale také věčného koloběhu zrození, smrti a obnovy.

Lidé narození pod Osirisem jsou inteligentní a nezávislí, ale neumí dobře komunikovat s ostatními. Navíc mají tendenci klást sebe na první místo. Na druhou stranu jsou vytrvalí v tom, čeho chtějí dosáhnout. A obvykle se jim to daří.

Isis: 11.–31. 3, 18.–29. 10. a 19.–31. 12.

Osirisova manželka Isis jako mocná kouzelnice stvořila posmrtný život. Říkalo se o ni, že byla paní samotného osudu a stala se nejuctívanější egyptskou bohyní. Lidé narození pod Isis jsou upřímní a přímočaří. Mají smysl pro humor a proto patří k oblíbeným společníkům. I když jsou zruční a inteligentní, dávají tyhle své dvě schopnosti najevo až když jde do tuhého.

Thoth: 1.–19. 4. a 8.–17. 11.

Thoth je jedním z několika egyptských bohů spojených s Měsícem a je také patronem učenosti a moudrosti. Je to skvělý učitel a může být dokonce patronem astrologie. Nejspíš proto jsou lidé narození pod Thothem moudří, dobře se učí a snadno přizpůsobují novým situacím. Neustále se vzdělávají a nikdy nejsou spokojeni s tím, co umí.

Horus: 20. 4. – 7. 5. a 12. – 19. 8.

Horus je bohem oblohy a býval obvykle zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou. O faraonech se říkalo, že jsou jeho inkarnací. Lidé narození pod Horusem jsou odvážní, optimističtí a ambiciózní. Věří, že neexistuje nic, co by nedokázali, a někdy se potýkají s velkými výzvami bez dostatečné přípravy. Jsou to akční řešitelé problémů.

Anubis: 8.–27. 5. a 29. 6. – 13. 7.

Anubis je považován za ochránce hrobů. Doprovází lidi na jejich cestě do podsvětí a pokládá jejich srdce na váhu, která má být zvážena proti peříčku pravdy. Lidé narození pod Anubisem bývají introvertní, ale přesto sebevědomí. Znají svou hodnotu, ale necítí potřebu dokazovat ji ostatním. Pro to, co chtějí, jsou ochotni tvrdě pracovat.

Set: 28. 5. – 18. 6. a 28. 9. – 2. 10.

Bůh Set se stará o to, aby každý den vyšlo slunce. Je bohem pouště a přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení a bouře. Představuje hrozbu, ale i příležitost. Lidé narození pod Setem jsou ambiciózní perfekcionisté, kteří tvrdě pracují. Dokážou na sebe vyvinout velký tlak a vždy jsou dokonale připravení.

Bastet: 14.–28. 7., 23.–27. 9. a 3.–17. 10.

Bastet je egyptská kočičí bohyně, kterou si lidé spojovali s ochranou a potěšením. Údajně dokáže propůjčit i dobré zdraví. Lidé narození pod Bastetem žijí klidný, rozvážný a harmonický život. Tuhle svou výhodu si velmi hýčkají minimálně tím, že se vyhýbají konfliktům a snaží se být přáteli se všemi. A vlastně jim to jde, protože jsou přirozeně okouzlující.

Sekhmet: 29. 7. – 11. 8. a 30. 10. – 7. 11.

Jméno Sekhmet znamená „ta, která je mocná“. Proto mluvíme o bohyni války, chaosu, horkého pouštního slunce, moru a léčení. Představuje neočekávané důsledky a příležitosti z nepřízně osudu. Lidé narození pod Sekhmet působí, jako měli dvě protichůdné osobnosti. V jednu chvíli jsou vážní, oddaní a tvrdě pracující a v další chvíli se z nich stávají dobrodruzi s notnou dávkou štěstí. Nikdy nevíte, na kterou osobnost narazíte.

Zdroje: www.shape.com, tinyrituals.co