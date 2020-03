Egyptský král Farúk: Zvhrlík a gambler, který ukradl Churchillovi hodinky

Když v roce 1937 přebíral 17letý Farúk vládu nad Egyptem, byl mladíkem atletické postavy a jeho poddaní ho se vší úctou respektovali. O 15 let později musel zemi opustit, obtloustlý a nenáviděný. "Nikdy jsem nepředstíral, že jsem svatý," tvrdil král, který místo plnění panovnických povinností vymetal casina a vyhledával společnost krásných žen.

Farúk se stal po náhlé otcově smrti egyptským králem už v 16 letech, první rok za něj však vládli regenti, zatímco ještě studoval v Anglii. Mladičký a podle dobových pramenů nepříliš bystrý panovník se dostal k moci v ošidné době, kdy se schylovalo k druhé světové válce. Nevěděl, jak si počínat, a tak ho netrpěliví Britové v roce 1942 donutili nechat se zastoupit razantnějším politikem.

Od té chvíle vládl Farúk jen symbolicky a měl dostatek volného času na to, aby utrácel svou roční rentu v řádu 100 tisíc liber. "Který muž s tolika penězi, mládím a vitalitou by si neužíval dobrého jídla a příjemné společnosti?" říkával s úsměvem, zatímco se egyptská poušť zalévala krví spojeneckých vojáků.

Spíše než v královském paláci byl Farúk k zastižení v káhirském hotelu Auberge, který byl ve své době místním centrem noční zábavy evropského stylu: do jedenácté hodiny večerní se tu hrály hazardní hry, poté následoval striptýz a sexuální orgie. "Všichni hosté, kteří s sebou měli pohledné manželky, se rychle zdekovali pro případ, že by je Farúk pozval ke stolu," uvedl americký historik Roger Owen.

K nelibosti manželky Faridy měl Farúk nespočet krátkodobých milenek a nijak se s nimi netajil. "Islámský zákon dovoluje manželům mít konkubíny, takže jsem neporušil ani manželský slib, ani nezradil víru," vymlouval se mladý král.

Farida však byla žena modernějšího ražení a v roce 1948 se s nevěrníkem rozvedla. Teprve tehdy Farúk pochopil, jakou oporu s ní ztratil. V zoufalé snaze získat ji zpátky jí koupil luxusní venkovské sídlo, Farida se tam ale nikdy ani nezajela podívat.

Odchod manželky a narůstající břich podlomily Farúkovo sebevědomí; propadl gamblingu a mindráky si kompenzoval sexem s lehkými ženami. Další ostudu působila jeho kleptomanie: povídalo se, že krade vše, co mu přijde pod ruku. Winstonu Churchillovi odcizil hodinky, a dokonce neváhal okrást ani mrtvého: z mrtvoly íránského Šáha Rezy Pahlaví prý stáhl cenné medaile.

Na Egypťany to už bylo příliš a v roce 1952 ho během revoluce svrhli. Farúk odcestoval do Itálie, kde žil neuspořádaným životem až do své předčasné smrti v roce 1965. Při obědě v jedné římské restauraci 136kilový bývalý panovník náhle zkolaboval a po několika minutách zemřel. Bylo mu pouhých 45 let.