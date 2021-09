Einstein a jeho vztah k Čechám: Prahu miloval, Češi mu přišli divní, nesnášel je

Albert Einstein

Foto: Profimedia.CZ

"Moji Pražané mi rozumějí," liboval si kdysi skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Slavný fyzik Albert Einstein si o sto dvacet let později odnesl z Prahy zcela jiné dojmy. Město se mu sice líbilo, ale místním obyvatelům na chuť nepřišel.

V roce 1911 nastoupil Albert Einstein na německou část Karlo-Ferdinandovy university jako profesor teoretické fyziky. Týdně zde odpřednášel pět hodin a další dvě hodiny věnoval cvičným lekcím určeným pro dvacítku studentů, mezi nimiž seděly i dvě dívky. Ženy s ambicemi na poli vědy představovaly v té době neobvyklý jev. Praha ale byla v mnohém o krok napřed.

Moderní bydlení a příjemná kavárna

Ve smíchovském bytě v dnešní Lesnické ulici, kde se Einstein ubytoval, už například fungovala elektřina a byl zde zavedený výtah. Toho si vědec velmi cenil a neopomněl to vyzdvihnout v dopise přátelům. Zároveň obdivoval architekturu města a kochal se výhledem na mosty přes Vltavu. Ve volném čase rád zavítal do kavárny Café Louvre nebo do domu U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí, kde se prý setkal s Franzem Kafkou a Maxem Brodem.

Pražané mu ale připadali cizí; jak se svěřil v dopisech známým, v místních lidech se mísila "ponížencká loajalita s namyšleností". Zároveň si postěžoval na pražskou německou komunitu, v jejíchž řadách se již tehdy vzmáhal nebezpečný nacionalismus.

O návratu do Švýcarska rozhodla manželka

Přesto by se byl Einstein v Praze býval zabydlel, kdyby jeho manželka netrvala na návratu do Curychu. Město na Vltavě opustili po pouhých 16 měsících a proslulého fyzika to trochu mrzelo.

V Praze totiž konečně našel klid na bádání a nerušeně rozvíjel svou obecnou teorii relativity. Roční plat ve výši 8 872 korun v té době neznamenal závratnou gáži, ale pohodlně uživil rodinu a vytvořil vědci pohodlné finanční zázemí, které dosud postrádal.

Ženy nicméně bývají bytosti více společenské, zvláště ve srovnání s introvertními mysliteli opačného pohlaví. Einsteinova manželka Mileva Marićová si na pražské prostředí nezvykla a mezi místními obyvateli se necítila ve své kůži. V červenci 1912 se Einsteinovi s Prahou rozloučili.

Sám fyzik sem přijel na návštěvu ještě v roce 1921. Tehdy byl už rozvedený a Praha byla hlavním městem nově vzniklého Československa. Stejného roku Einstein získal i Nobelovu cenu za za svou práci o fotoelektrickém jevu a na nedostatek finanční podpory si už nemohl stěžovat. Naopak cestoval a přednášel po celém světě. S nástupem nacismu Evropu opustil natrvalo.



Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, zpravy.aktualne.cz