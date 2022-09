Tyto krásné záběry zachytila NASA: Einsteinův prstenec k nám letí 12 miliard let

Elena Velímská

Foto: Profimedia

Jen pouhý den po Štědrém večeru loňského roku vynesla nosná raketa Ariana 5 z kosmodromu ELA-3 do vesmíru na halo orbit dalekohled Jamese Webba (JWST). Jeho úkolem je zobrazovat a pozorovat nejstarší a nejvzdálenější objekty a vesmírná dění a zkoumat exoplanety, které by bylo možné obývat. V srpnu 2022 zachytil 12 miliard světelných let vzdálený Einsteinův prstenec.