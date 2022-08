Vědci se hádají, co znamená záhadný obří starověký obrazec. Co připomíná vám?

Tereza Malá

Paracaský svícen

Foto: Vadim_N / Shutterstock

Geoglyf v peruánské zátoce Pisco je často považován za jedno z nejzáhadnějších archeologických nalezišť Jižní Ameriky. Možná proto se pro něj vžilo označení Svícen And – podobá se trojramennému svícnu, a je vyrytý do svahu kopce. Ve své velikosti je vidět až 19 km od moře. O jeho velikosti ale není skutečně nic známo, odhady se pohybují od 181 m až do 244 m. Svícen je přisuzován kultuře Paracas a datován je do prvního tisíciletí před naším letopočtem.