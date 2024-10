Externí autor 26. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečku Simonu Stašovou definuje nadčasová minimalistická elegance a kalhotové kostýmy. Tento styl sedne každé dámě v jejím věku, které dodá šmrnc a ubere pár let.

O Simoně Stašové se ví, že miluje Itálii, dokonce jedním z jejích manželů byl italský profesor a otec jejího staršího syna. Možná tam lidově řečeno přičichla k módě, která má šmrnc. Anebo zdědila vkus po své mamince, vynikající herečce Jiřině Bohdalové.

Skvělá herečka a módní ikona

Cokoli Simona Stašová hraje, to jí diváci věří. Umí rozesmát i rozplakat. A vítězí i na módním poli. Možná pro zmíněné italské vazby. Podle Kafe.cz k tomu pro magazín Exkluziv řekla: „Itálie vždy určovala módu a je to na nich znát i na ulici. Jsou ležérně elegantní, a to mi sedí. Celá léta se dívám kolem sebe na ulici v Římě i na Sicílii, jak se ženy češou, co mají na sobě i jak své modely umí nosit. Vždycky to pro mě bylo velmi poučné.”

Elegance, šik a pohodlí

To jsou tři atributy, které se u této vynikající herečky potkávají doslova se vší parádou. Potrpí si na minimalismus. Na jejím oblečení nenajdete příliš zdobných prvků, a když, jsou takové, že nevyjdou z módy ještě dalších pár let. I když jí klepe sedmdesátka na dveře, nebojí se vybírat ve světlých barvách, ani outfity, které zdůrazní její postavu.

Má ráda eleganci, ale také pohodlí. Když zvolí šaty, vždy v jednoduchém střihu. V létě se nebojí květinových designů, ale ani v chladnějších obdobích se nestraní výraznějších barev. Navíc velmi dobře ví, které jí sluší a umí s nimi správně zacházet.

Královna kalhotových kostýmů

V poslední době si herečka oblíbila zejména tuto součást šatníku. V loňském roce jste ji mohli vidět na Akci cihla pro pomoc lidem s mentálním postižením, kterou každoročně podporuje. Tentokrát přišla ve smetanovém kalhotovém kostýmku z lněného materiálu, kdy sako mělo dvouřadové zapínání a kalhoty volnější střih.

Simona má ve svém šatníku i vypasovaný kostým, se svou postavou si ho totiž může dovolit. A nebála se ani šedé barvy, která může být pro někoho fádní. Jenže tento model má zajímavé černé detaily, a sice na klopách a nohavicích. Čekali byste, že si do něj dáma v letech vezme halenku? Jenže to by nesměla být Simona. Oblékla si bílé triko a tím celému outfitu dodala mladistvý šmrnc.

Nechala jste se inspirovat?

Děláte dobře, protože kalhotové kostýmy jsou slovy klasika věčné a z módy zkrátka nevyjdou. Nebojte se tedy investovat do nějakého kvalitního kousku, ve kterém odchodíte nejenom společenské události, ale třeba i důležité pracovní schůzky.

Místo klasické černé barvy můžete zvolit třeba lahvově zelenou nebo šedou. Ideální bude samozřejmě odstín, který vám jde k pleti. Pokud si pořídíte i letní variantu tohoto outfitu, inspirujte se i u Simony Stašové. Kalhotové kostýmy ze lnu jsou velmi vzdušné a praktické.

Nezapomeňte, že není nutné si do kostýmu oblékat košili nebo zdobnou halenku, pokud zvolíte kvalitní triko, odlehčíte jeho formální vzhled a tím rozšíříte jeho užití. Stejně tak není nutné oba kousky nosit dohromady. Zkrátka, kostým má tolik využití, že se vám taková investice rozhodně vyplatí.

Na co si dát pozor

Rozhodně na trendy střihy. Raději zvolte nadčasovou klasiku. Byť dnes frčí e-shopové nakupování, v tomto případě je vhodné si udělat čas a kostým vyzkoušet. Jedině tak zjistíte, jestli vám vybraný střih padne.

