Muž našel 100 tisíc let starý kámen s elektrickou zástrčkou. Vědci jsou zmatení

Tereza Malá

Podivný předmět se zástrčkou.

Foto: Zdroj: John J Williams - own work / Creative commons, CC 2.0

V průběhu let byly objeveny desítky předmětů, které nezapadají do běžného pohledu historie, archeologie a antropologie. Jsou prostě nezařaditelné, většinou proto, že velmi předběhly svoji dobu. Patří k nim předměty připomínající laptopy na starořeckých vázách, malby letounů a raket na egyptských chrámech, nálezy mobilních telefonů a dalších nevysvětlitelných věcí. Do této kategorie spadá i sto tisíc let starý kámen se zástrčkou.