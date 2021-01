Nejluxusnější obytný vůz světě: Stisknutím tlačítka se vysune terasa i obývák

Futuristicky vyhlížející karavan "eleMMent Palazzo" nabízí originalitu, kam lidské oko dohlédne. Ve více než 190 zemích byl experty na motorismus uznán jako nejluxusnější a bezpochyby nejvýraznější doposud existující obytný automobil.

Jeho design mluví sám za sebe. Kombinuje totiž základní prvky ze světa motoristického sportu, letectví a jachtingu.

Nezvyklý vzhled kabiny je vyroben s extrémní přesností za použití vysoce výkonných materiálů z uhlíkových vláken. Spodní část karavanu má připomínat linie závodních automobilů a nabízí dokonale promyšlenou aerodynamiku.

Kokpit má centrální digitální přístrojové vybavení a ovládání inspirované kokpity tryskových letadel. Řízení je ale intuitivní s cílem připomenout luxusní limuzínu. Panoramatické čelní sklo inspirované helikoptérou lze pomocí nastavitelného systému ochrany před sluncem ztmavit ve dvou fázích.

STŘEŠNÍ TERASA

Palazzo je postavený na podvozku nákladního vozu Volvo a výkon 600 koní tvoří šestiválcový řadový motor Volvo, jehož autorem je Luigi Colani, otec otce tzv. Biodynamického průmyslového designu používaného v některých vozidlech BMW, Alfa Romeo a Fiat.

Robustní konstrukce s tloušťkou stěn 60+ mm poskytuje vynikající stabilitu a izolační bezpečnost srovnatelnou s expedičními vozidly provozovanými v extrémních terénech. Designové linie však autoři zachovali elegantní s integrovanými okny připomínající jachtu a s jemným chromovým lemováním, které zahrnuje nepřímé osvětlení.

Karavan je dvoupodlažní s možností rozšíření jak do šířky, tak do výšky. Stisknutím tlačítka se vám vysune další obývací místnost nebo střešní terasa. Dohromady má 68 metrů čtverečních, 13,70 metrů na délku, 4-6 metrů na výšku (podle stavu vysunutí střešní terasy) a při plném rozšíření 5 metrů na šířku.

I když je vůz obrovský, pomáhá ušetřit 20 % paliva oproti jiným karavanům. "Jsme velmi hrdí na náš aerodynamický design. Umožňuje nám to vylepšovat také efektivitu kamionové dopravy, která je také součástí silnic," řekl v rozhovoru pro Barcroft Cars March Marchi, prezident Marchi Mobile.

POSTEL JAKO PRO KRÁLOVNU

Uvnitř je velkorysý obývací pokoj, který lze zdvojnásobit, kompletní obývací stěna s TV, krbem a barem. Horní část je vyhrazena pro odpočinek a relaxaci. Nachází se zde ložnice s masivní manželskou postelí velikosti King (vyrábí ji stejná společnost, která dodává postele britské královské rodině a je považována za nejpohodlnější na světě) a koupelna (se zasklenou dešťovou sprchou velikosti 1,5 metru čtverečních a světelnou terapií). K dispozici je také otevřený kuchyňský kout.

Podlahy jsou vyhřívané a jedinečný systém cirkulace vzduchu umožňuje vytvářet různé teplotní zóny. Dva generátory energie a inteligentní systém řízení spotřeby, společně se schopnostmi skladování vody zajišťují, že tento karavan může zůstat na silnici i na delších přejezdech. Střešní terasa Sky Lounge je nejvýraznějším rysem Karavanů Palazzo. Stisknutím tlačítka vyjede rozkládací pohovka, stůl i okolní osvětlení.

„Filozofií při stavbě našich vozidel je svoboda dělat to, co si každý myslí, že je nemožné. Cítíte se jako kdybyste létali. Je to prostě zábava,“ říká Marchi o Palazzu a dodává: "Je vyroben pro nadšence s mimořádným vkusem." Tento designový karavan je dostupný zhruba od 38 až 58 milionů Kč.