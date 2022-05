Eleonora Amálie, upírka z Krumlova: Záhadná nemoc z ní učinila děsivý přízrak

Eleonora Amálie ze Schwarzenberka

Mohla se stát jednou z nejvlivnějších žen Evropy. Ovdovělá kněžna Eleonora Amálie však zvolila samotářský život na Českém Krumlově, kde se oddávala lovu, kouření tabáku a okultním vědám. V 18. století tím budila velké pohoršení. A když náhle začala hubnout a její tvář nápadně vybledla, poddaní měli jasno: jejich paní se mění v upírku!

Eleonora Amálie (1682 - 1741) pocházela z rodu Lobkoviců a upřímně se zamilovala do muže, kterého jí rodina vybrala. Její život mohl být teoreticky šťastný. Jenže její zaslíbený Adam František ze Schwarzenbergu jí bohužel lásku neopětoval. Miloval dívku z nižšího stavu, a dokonce se s ní tajně oženil. Jeho otec kvůli tomu ztropil strašlivou scénu, manželství nechal anulovat a Adama Františka donutil ke sňatku s Eleonorou. Mladý pár tedy nezačal společnou cestu zrovna románově a mělo být ještě hůř.

Během deseti let se Eleonoře narodilo jediné dítě, a to ještě ke všemu dcera. Schwarzenbergové nutně potřebovali mužského dědice, jelikož se v blízkém příbuzenstvu žádný nevyskytoval. Adam František se navíc rozhádal s tchánem, který mu měl posílat Eleonořino věno ve splátkách, ale jaksi na to pozapomněl a žádné peníze neposílal. Konflikt se vyhrotil a ubohá šlechtična se vracela domů k tatínkovi s puncem zapuzené manželky.

Nečekané zvraty

Za nějaký čas ji vzal Adam František na milost a ubytoval ji v zámku na Hluboké, kam za ní pak občas jezdil. Ke společnému soužití se ale uvolil až poté, co mu spadlo do klína pohádkové dědictví po bezdětné tetičce. Stal se jedním z nejbohatších mužů Evropy a ze společenských důvodů musel mít zákonitou manželku po svém boku. A opět se pokusil zplodit syna, ačkoli už překročil čtyřicítku a Eleonora byla o pouhé dva roky mladší než on sám.

Jako zázrakem se však zadařilo a manželé záhy houpali v kolébce budoucího dědice Josefa Adama. Rodinné štěstí jim vydrželo devět let. V roce 1732 Adam František náhle zemřel, když ho během lovu omylem zastřelil krátkozraký císař Karel VI.

Kněžna Eleonora byla zdrcena. Císař ji samozřejmě dobře finančně zabezpečil a jejímu synovi zajistil nejlepší vzdělání ve Vídni. Také jí chtěl vybrat novou výhodnou partii, která by ji udržela v nejvlivnějších společenských kruzích. Ale truchlící vdova se znovu vdávat nechtěla. Raději zůstala na manželově sídle v Českém Krumlově a o panství se starala sama.

Díky tomu objevila kouzlo dosud nepoznané svobody. Nikdo jí už nemohl diktovat, co se k jejímu postavení hodí a čeho by se měla jako dáma varovat. Propadla tabáku, pořádala hony a osobně skolila množství jelenů a medvědů. Jen na vlky prý nikdy nestřílela. Měla k nim zvláštní vztah, a dokonce je údajně chovala ve speciální oboře.

Nezávislá, podivínská a podezřelá

Její nezvyklý životní styl zavdal příčinu k různým povídačkám. Příliš nezávislé ženy bývaly v raném novověku často podezřelé z čarodějnictví. Krumlovská kněžna navíc nápadně bledla a chřadla. Na své sídlo zvala léčitele a alchymisty, kteří ji měli z její podivné nemoci vyléčit. Sama se pustila do studia ezoteriky a astrologie, jak o tom svědčí desítky svazků v zámecké knihovně, do nichž si psala vlastní poznámky. Bledý obličej, pohublý vzhled a zájem o okultní vědy jen posílil přesvědčení poddaných, že se paní Eleonora proměňuje v upírku.

V 18. století ovšem na upíry nevěřili jen prostí nevzdělaní sedláci, ale také šlechta i mnozí lékaři. Když kněžna ve svých 58 letech zemřela, její tělo bylo okamžitě podrobeno pitvě. Doktoři jí v břiše údajně našli nádor velikosti "hlavy průměrného dítěte" a četné metastáze. Chřadnutí a bledost se tedy dala vysvětlit rakovinou, ale takovou terminologii tehdy ještě lékaři nepoužívali. Z obavy, že kněžna po smrti zase vstane a bude na Krumlovsku strašit jako přízrak, jí z hrudi vyňali srdce a její hrobku zasypali vrstvou posvěcené půdy.

Panství se poté ujal její syn Josef Adam, který se za pověst své matky očividně velmi styděl, protože propustil její léčitele i služky a všechny tajemné knihy zamkl do depozitáře. Dokonce nechal přemalovat matčiny portréty a její apartmán kompletně přestavěl. Budoucí generace neměly vědět, že kněžna Eleonora měla pletky s ďáblem… Naštěstí se zachovala jak legenda, tak knihy.



