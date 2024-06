Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Eliška Balzerová má letos spoustu důvodů k oslavám. Tento rok je to totiž šedesát let, co hraje v divadle, s manželem Janem slaví zlatou svatbu, a i ona sama má letos půl kulatiny, Balzerové je pětasedmdesát. Ať už jako mladice, nebo nyní jako babička, ohromuje své okolí krásou a elánem.

Pokud byste o někom chtěli říct, že je dáma s velkým D, můžete to směřovat na Elišku Balzerovou. Málokdo by této stylové umělkyni tipoval pětasedmdesát let. Je vidět, že zub času se na ní příliš nevyřádil. Aby taky ano, když už přes padesát let spokojeně žije v manželství s Janem Balzerem. V tomto případě se vrásky v hereččině tváři mohou objevit leda z důvodu smíchu.

Eliška Havránková si Jana Balzera vzala v roce 1974 na hradě Karlštejn. A na Karlštejn se manželé letos po padesáti letech také vrátili, aby zde oslavili padesát let od doby, kdy si na tomto slavném českém hradě řekli své „ano“.

„Byla jsem taková zarputilá moravská palice. On mě naučil dívat se na věci s nadhledem a humorem. Zasmát se sám sobě je někdy to nejlepší, co člověk může udělat,“ prozradila Balzerová. A je to právě smysl pro humor, který je podle herečky tím magickým pojítkem, které drží jejich vztah už tolik let pohromadě.

Eliška a Jan Balzerovi jsou zářným příkladem toho, že když si člověk slíbí před oltářem věrnost, oddanost a lásku, a to vše v dobrém i ve zlém, tak to platí. Za tu dobu se samozřejmě v jejich vztahu leccos změnilo, láska ovšem zůstává.

„Teď je pro mě důležitější, když si můžeme promluvit třeba o tom, jak se doba mění a jak máme pocit, že do ní už nepatříme. Že se třeba v půlce večera rozhodneme pro její bojkot, vypneme počítače a odejdeme někam na ‚skelničku‘, jak my říkáme,“ prozradila Balzerová Instinktu.

Narazila na chlapa, který má úžasný smysl pro humor

Magičnost jejich vztahu ještě podporuje jeden fakt. Na Karlštejně byla před lety ještě jiná Eliška, která měla co do činění s láskou. Byla to Eliška Pomořanská, manželka krále Karla IV., která pro touhu po svém muži porušila zákaz vstupu žen na Karlštejn. I jejich svazek byl naplněn láskou, protože Karel IV. posléze tento zákaz kvůli své milované zrušil.

„Já myslím, že jsem měla to štěstí, že jsem narazila na chlapa, který má úžasný smysl pro humor. Když nás potkalo něco ošklivého nebo zlého, on se tomu vždycky dovedl zasmát,“ nedá na svého manžela dopustit herečka, která jej v rozhovoru pro Český rozhlas vychválila do nebes.

Málem emigrovala do Švédska

O krásnou Balzerovou se přitom muselo ucházet spousta mužů. Když za svých studentských let bydlela na koleji s Janou Švandovou, obě dokonce randily s cizinci a vzhledem k tehdejší situaci i kvůli svým partnerům vážně přemýšlely o emigraci.

„Poznaly jsme se s těmi kluky někde ve společnosti a říkaly si, že je to jediná možnost pro holku vdát se ven a uniknout tomu, v čem jsme žily. Vždyť to tady nebylo jednoduché. Říkaly jsme si, co budeme dělat, a jediný únik jsme viděly v tom, že bychom se mohly vdát a žít někde venku. Žádná jsme to ale nedokázala,“ prozradila na gauči u Honzy Dědka v jeho show.

Jak Jan Balzer, tak čeští filmoví diváci a návštěvníci divadla, mohou být rádi, že na to tehdy odvahu neměla. Jinak by tato skvělá umělkyně poskakovala po jevišti někde ve Stockholmu a my bychom přišli o výborná filmová i divadelní vystoupení, kterými nás těší dodnes.

