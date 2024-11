Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Diváci ji znají hlavně díky nekonečnému seriálu TV Nova Ulice. Nicméně se pohybuje i na divadelních prknech, její srdeční záležitostí je role Roxany po boku Martina Hofmanna v Cyranovi. Již čtyři roky nenosí příjmení po svém otci, kterým je slavný český herec. Uhodnete který?

Jméno herečky Elišky Bašusové za svobodna si samozřejmě neprozradíme, to by bylo hádání o ničem. Pojďme klubko rozplétat pěkně pomalu a na jeho konci se dobereme toho, kdo je slavným otcem této neméně slavné herečky.

Hraní ji uchvátilo už jako malou holčičku, kdy měla tu příležitost se objevit v jednom hraném dokumentu. Sedmiletou Elišku toto umělecké prostředí fascinovalo natolik, že se rozhodla, že se stane herečkou. Vliv na to samozřejmě měli i její rodiče, kteří jí i její dvě sestry Jindřišku a Alžbětu častokrát brávali do divadel. Tam mohly být dcerky přímými svědky toho, jak jsou maminka s tatínkem v práci spokojení a jak příjemné prostředí to je.

Rodiče ji od studia herectví odrazovali

Rodiče ji nejprve od tohoto záměru paradoxně odrazovali, nechtěli, aby šla na konzervatoř. Eliška byla nejprve naštvaná, ale zpětně hodnotí toto rozhodnutí kladně. Dívka se tedy vydala studovat gymnázium a poté její kroky vedly rovnou na pražskou DAMU.

Tam navštěvovala obor alternativní a loutkové herectví pod vedením režijně dramaturgické dvojice SKUTR. Studia zdárně ukončila v roce 2020 a v současné době ji můžete vidět na divadelních prknech Studia DVA, Divadla Palace, Divadla na Fidlovačce, na Nové scéně Národního divadla a také Divadla v Celetné. Na nedostatek práce si tedy krásná mladá dáma rozhodně stěžovat nemůže.

Její rozhodnutí se přihlásit na DAMU ale nebylo překvapivě plánované. Eliška se pro to rozhodla měsíc před uzavírkami pro příjem přihlášek. Rozhodla se, že to zkusí a ono to vyšlo.

Popularitu jí přinesla Ulice

Divadelní prkna ale nejsou to místo, odkud by lidé Elišku znali nejvíce. Je to nekonečný seriál televize Nova Ulice, díky kterému „posbírala” nejvíce fanoušků. Ostatně to potvrzuje i její Instagram, ten totiž od jejího působení v Ulici začal zázračně růst.

„Snad to spustila popularita Ulice, jejíž fanoušci si mě našli a sledovanost mi začala nevinně stoupat. Aktuálně mě začalo sledovat i víc matek. Snažím se tam dávat vtipné věci ze života a být co nejpřirozenější. Možná právě to matky baví. Když vidí, že v tom nejsou samy a že ani tahle holka z Ulice není vždy upravená a dokonalá a že jsme si všechny rovny,” řekla herečka v rozhovoru pro web iDNES.cz.

Výše zmíněné matky začaly Elišku sledovat z prostého důvodu. V březnu roku 2021 se jí narodil první syn. Nedávno širokou veřejnost pořádně překvapila, když se na premiéře filmu After party objevila opět s těhotenským bříškem. Pro všechny přítomné to byl tak trochu šok, o jejím požehnaném stavu totiž nikdo nevěděl. S manželem Kryštofem Bašusem tak brzy přivítají na svět druhého společného potomka.

Z této události určitě nebudou mít radost jen Eliščini fanoušci, ale také herec Miroslav Hanuš, kterému se rozroste jeho „vnoučenstvo”. Právě on je totiž tatínkem této krásné mladé a talentované dámy. Co myslíte, jsou si táta s dcerou podobní?

