Externí autor 20. 11. 2023 6:04 clock 3 minuty

Dnes patří mezi nejpůvabnější Češky a před několika lety dokonce bodovala v nejrůznějších soutěžích krásy. Když byla ovšem malou dívenkou, možná by nikoho jen tak nenapadlo, jakých úspěchů se právě na poli modelingu dočká. Poznáváte na fotce naši přední modelku?

Narodila se 23. července 1989 a své dětství prožila ve Strážnici na Hodonínsku. Po základní škole se rozhodla pro studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Avšak po dvou letech gymnázium opustila a vrátila se do Strážnice, kde úspěšně dokončila střední odbornou školu v oboru kosmetika.

Královna krásy s mezinárodním úspěchem

Do povědomí širší veřejnosti se dostala v roce 2008, když se umístila na prvním místě v české soutěži krásy Česká Miss. Tento úspěch jí otevřel dveře k mezinárodním soutěžím. Ještě v tom samém roce reprezentovala Českou republiku na Miss Universe ve vietnamském Nha Trangu, kde mezi 80 soutěžícími skončila na skvělém 11. místě. V roce 2010 pokračovala v úspěších, když se dostala do TOP 10 na soutěži Top Model of the World.

Nejen modelka

Svět modelingu byl pro českou krásku ale poměrně malý, a tak se rozhodla se prosadit i na divadelní scéně. Od roku 2012 do roku 2013 se objevovala v muzikálu Hamlet: The Rock Opera. O pár let později ztvárnila jednu z vedlejších postav v muzikálu Kvítek mandragory. V roce 2015 se ještě objevila v menší roli v komedii Vánoční Kameňák.

Odvaha mluvit o problémech

Prakticky od doby, co se proslavila, byla v hledáčku nejen fanoušků, ale i médií. A brzy o ni začali mít mnozí strach. Nešlo si totiž nevšimnout, nakolik se modelka změnila. Na přehlídkách, na nichž předváděla spodní prádlo, bylo vidět, že je až nezdravě hubená. O tom, že by měla nějaký problém, dlouho mlčela. Nakonec se ale rozhodla promluvit a přiznala, že jistou dobu skutečně trpěla poruchou příjmu potravy.

„Začalo to asi půl roku nebo rok po mém vítězství v České Miss. Objevil se nějaký článek, že jsem tlustá, a proto nemám přehlídky. To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout. Potřebovala jsem zhubnout hned, takže proto jsem volila tento nezdravý způsob,” uvedla v roce 2013 modelka v rozhovoru pro iDNES a prozradila, že trpěla mentální anorexií. Z té se jí nakonec podařilo se uzdravit.

Osobní život

Modelka se v roce 2010 dala dohromady se zpěvákem Václavem Noid Bártou. S tím se dokonce zasnoubila, avšak po třech letech vztah skončil. Později kráska randila se synem miliardáře Tomáše Maliny Jakubem Malinou. Ani tento vztah ale nevydržel. V současné době je už několik měsíců šťastně zadaná a tvoří pár s podnikatelem Radkem Váchou.

A o kom je tedy řeč? Dívenka na úvodní fotce je česká modelka a herečka Eliška Bučková.

close info Profimedia zoom_in Eliška Bučková patří mezi nejkrásnější Češky.

Zdroje: blesk.cz, csfd.cz, idnes.cz