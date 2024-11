Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Elitní vojáci, tajné operace a výcvik na hranici lidských možností. To jsou speciální jednotky, které budí respekt po celém světě. Podívali jsme se na ty nejlepší z nejlepších. Patří mezi ně i Češi?

Britský SAS, americký Delta Force nebo izraelský Sayeret Matkal. Tato jména vyvolávají respekt i mezi těmi nejotrlejšími vojáky. Přinášíme vám exkluzivní pohled do světa těch nejnebezpečnějších vojenských jednotek planety.

Britové kralují

Na první příčce se už desítky let drží legendární britská Special Air Service (SAS). Tato jednotka, jejíž motto zní „Kdo se odváží - zvítězí“, vznikla již v roce 1941 a stala se vzorem pro většinu elitních jednotek po celém světě. O její důležitosti svědčí i slova amerického generála Stanleyho McChrystala, který o jejich působení v Iráku řekl: „Byli nepostradatelní. Bez nich by to nešlo.“

Delta Force: Projdou jen jednotlivci

Druhé místo patří americké jednotce Delta Force. Tato přísně tajná protiteroristická skupina vznikla v polovině 70. let a její výběrový proces je tak náročný, že podle bývalého operátora Paula Howese z 240 uchazečů uspěje pouze 12 až 14 jedinců.

Navy SEALs: Vstupní test je noční můrou

Slavní američtí Navy SEALs obsadili třetí místo. Už jen dostat se k samotnému výcviku je extrémně náročné – uchazeči musí zvládnout 42 kliků za dvě minuty, 50 sedů-lehů za stejný čas a uběhnout 2,5 kilometru za 11 minut. A to je teprve začátek!

Elita mezi elitou

Special Boat Service (SBS) a Sayeret Matkal představují špičku světových speciálních sil. Britský SBS proslul náročným testem přežití v deštných pralesech Belize (přestože se zabývá hlavně námořními operacemi), zatímco izraelský Sayeret Matkal se specializuje na získávání zpravodajských informací hluboko za nepřátelskými liniemi.

Francouzská GIGN: Tajemní zachránci

Národní četnická intervenční skupina (GIGN) má na kontě záchranu více než 600 rukojmích od svého založení v roce 1973. Zajímavostí je, že podle francouzských zákonů nesmí být zveřejňovány fotografie obličejů jejích příslušníků. V roce 1979 se dokonce tři příslušníci GIGN dočasně konvertovali k islámu, aby mohli pomoci při osvobození Velké mešity v Mekce.

Úspěšní Španělé i Pákistánci

Žebříček uzavírají španělská Námořní speciální bojová jednotka a pákistánští Černí čápi. Obě z nich mají za sebou působivé akce – například Pákistánci v roce 2009 zachránili 39 rukojmích při útoku Talibanu. Kdysi by se zde objevilo i Rusko s Jednotkou Alfa, ale aktuálně má armádu v žalostném stavu a nikdo ho tak nebere příliš vážně.

A co čeští vojáci?

Ačkoliv se české speciální síly na první místa nedostaly, neznamená to, že by zaostávaly za světovou špičkou. 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova patří mezi respektované jednotky, které spolupracují s těmi nejlepšími světovými týmy včetně britského SAS či amerických speciálních sil. Čeští vojáci se účastnili náročných misí v Afghánistánu, Mali a dalších konfliktních oblastech, kde prokázali své schopnosti.

„K úkolům patří operace útočného charakteru prováděné za účelem zničení, umlčení nebo poškození cíle strategického nebo operačního významu. Mezi typické úderné akce patří léčka, přepad nebo navádění přesné munice na cíl,“ popisuje část schopností svých jednotek armáda.

Náročný výcvik jako standard

U všech zmíněných jednotek je společným jmenovatelem extrémně náročný výcvik. Například u pákistánských Černých čápů musí uchazeči zvládnout 58kilometrový pochod s plnou výstrojí za 12 hodin a následně uběhnout 8 kilometrů za 50 minut. Ve španělské námořní jednotce neuspěje 70-80 % uchazečů.

Většina těchto jednotek následně působí v přísném utajení. Informace o jejich operacích se často dostávají na veřejnost až s mnohaletým zpožděním, pokud vůbec. To platí zejména pro britský SAS, americkou Delta Force a izraelský Sayeret Matkal.

Zdroje: www.dnevno.hr, specialnisily.army.cz