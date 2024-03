V klidné krajině Cornwallu se jedna žena jménem Elizabeth Struttonová pustila do neobyčejného projektu, při kterém proměnila bunkr z druhé světové války ve svůj vysněný domov. Podívejte se, jak luxusní a pohodlné bydlení z něj vykouzila.

Bunkr, pozůstatek z roku 1942, kdysi důležitý vojenský uzel, se stal symbolem inovace. Uhnízděný pod zeleným baldachýnem na okraji Land's End byl znovu využit s vizí, která propojila jeho historickou podstatu s moderním luxusem a vytvořila jedinečné podzemní útočiště šikovné a kreativní Elizabeth.

Proměna bunkru v útulný domov

Do původního bunkru Elizabeth zainvestovala 143 000 liber. Tehdy v bunkru místní farmář skladoval brambory.

Stavba, která byla navržena s ohledem na její účel a sloužila k odposlouchávání hovorů, měla tedy velmi silné kamenné stěny, byla zpočátku skličujícím místem. Jeho atmosféru se ale žena rozhodla proměnit.

Rekonstrukce vyžadovala nejen kreativitu, ale i úctu k minulosti bunkru a propojení jeho robustní válečné architektury se současným komfortem bydlení.

Proměna, která si vyžádala dalších 100 000 liber, byla důkazem obětavosti majitele a trvala pět let pečlivých úprav a modernizací.

Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Historie skloubená s moderností

Historický význam bunkru zůstal zachován, i když se proměnil v luxusní bydlení. Jeho minulý život, kdy chránil britské pobřeží, se odrážel v zachovaném původním zařízení, které nyní doplňuje moderní vybavení.

Zapojení střešních oken proměnilo prostor a zalilo kdysi strohý vojenský interiér přirozeným světlem, zatímco inovativní izolace a úpravy podlah zajistily pohodlí a teplo.

Elizabethino odhodlání zachovat ducha bunkru a zároveň mu vdechnout současnou eleganci vyústilo v domov, který je stejně tak muzeem historie jako útočištěm klidu.

Obytný prostor se čtyřmi ložnicemi spojuje funkčnost se stylem a poskytuje útulné útočiště, které vzdává hold svému původu. Proměna respektuje roli bunkru v obraně Británie, ale posunuje a zcela mění jeho význam na klidné obydlí.

close info HGTV | Youtube / HGTV | Youtube zoom_in Bydlení v bunkru vyžadovalo možnost denního světla

Skrytý v okolní přírodě

Zvenčí exteriér bunkru hladce splývá s okolní přírodou, jeho historická fasáda je nedotčená a zachovává příběh o své minulosti. Objekt, nyní doplněný zahradou, garáží a kůlnou, nabízí panoramatický výhled na okolní útesy a pole, což je v ostrém kontrastu s jeho válečnou úlohou.

Cesta majitele domu od představy k realizaci této proměny vystihuje hluboký respekt k historii spojený s filozofií moderního bydlení.

„Když tady žijete, opravdu si vážíte toho, jak lidé bojovali – cítíte jakousi spojitost s tím, co dělali. Je to něco, co nechci brát jako samozřejmost, a jedna z nejlepších věcí na tomto místě,“ říká Elizabeth.

Bydlení vypráví příběh

Tato luxusní proměna z válečného bunkru na moderní rezidenci není jen o architektonické změně, ale znamená také hlubší spojení s historií a poctu minulým snahám.

Je jedinečným příkladem toho, jak lze prostory s historickým významem s láskou a promyšleně přetvořit pro současné využití, a to vše při respektování jejich původní podstaty a příběhů, které jsou v jejich zdech uloženy.

Zdroje: thepremierdaily.com, www.dailymail.co.uk, littlethings.com