Zamlada to bývala vyhlášená krasavice, která mohla směle konkurovat sexy symbolům světového filmu. A přitom se herečkou málem nestala. Svůj půvab si dvaaosmdesátiletá Emilia Vašáryová ponechala dodnes. Proměnila se v noblesní dámu, která si užívá roli babičky.

Český divák si ji nejspíš bude pamatovat z kultovního filmu Pelíšky, kde ztvárnila nemocnou první manželku Jiřího Kodeta. Asi netřeba připomínat, jak chmurný osud jí scénáristé připravili. Ostatně, ani v reálném životě tahle vítězka ankety o Slovenskou herečku století neměla na růžích ustláno.

Nešťastný kádrový posudek

Emília se narodila v roce 1942 ve slovenské Horné Štubni do rodiny učitelů. Možná proto ji ani nenapadlo, že by se mohla stát uznávanou herečkou. Od dětství se totiž zajímala o dějiny umění, astronomii, jazyky. Byla i pohybově nadaná, závodila ve sportovní gymnastice. Sice hrála ochotnicky divadlo, ale to bylo spíš pro zábavu.

Studium na jiné škole jí ovšem zhatil špatný kádrový posudek, takže nakonec vystudovala Vysokou školu múzických umění.

Objevila se s kocourem

Už během studií hrála na bratislavské Nové scéně. V té době si jí všimli filmaři, a to nejenom slovenští, ale i čeští. První velkou filmovou roli dostala ve snímku Vojtecha Jasného Až přijde kocour, kde se objevila po boku Jana Wericha. Brzy na to se stala jednou z nejobsazovanějších slovenských hereček v českých filmech. Filmoví fajnšmekři si jistě vzpomenou na filmové drama Martina Friče Lidé z maringotek nebo na film Karla Zemana Bláznova kronika, ve kterém si zahrála spolu s Petrem Kostkou.

Nešťastné první manželství

O jejím prvním manželském svazku se sportovním lékařem Ivanem Horským kolovaly legendy. Údajně ji dlouhých sedm let psychicky týral a bil. To ale Vášáryová v pořadu Povídej na CNN Prima NEWS rázně popřela. „Jsou to nesmysly a lži. Vysvětlit normálně fungujícímu muži, že to, co se děje na televizních obrazovkách není pravda, je těžké. Zvlášť, když vás každé pondělí držel v náručí někdo jiný,“ řekla moderátorce Radce Červinkové.

Prvního manžela si vzala po pouhé třítýdenní známosti. Horský byl vdovec a do vztahu si přivedl tříletou dceru Evu. Tu Emília ihned přijala za svou. Vztah ovšem trval pouhých sedm let. Vášáryová přiznala, že to bylo těžké období. Naznačila, že ze strany Horského nejspíš docházelo k žárlivým scénám. Ihned ale dodala, že na ni nikdy nevztáhl ruku.

Láska jejího života

Druhým manželem a láskou jejího života se stal kostýmní výtvarník Milan Čorba. Znali se dlouhá léta zejména z pracovního prostředí. Kolegiální vztah přerostl v přátelský a později přeskočila jiskra. S ním to byla pohoda, protože věděl, že jiné muže objímá pouze na filmovém plátně, v televizi nebo na jevišti. Věděl, co profese herečky obnáší. Bohužel před deseti lety náhle zemřel a ona zůstala sama.

Role babičky

V prvním manželství se Emílii narodil syn Tomáš, v druhém Juraj. Díky nim si užívá nejenom vnoučat, ale dokonce už i pravnoučat.

Vzájemně si pomáhají se svou sestrou Magdou, které rovněž zemřel manžel. Sama říká, že je za svou velkou rodinu vděčná. Jak nádherná babička je, se podívejte v naší galerii.

