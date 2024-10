Externí autor 19. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Oba spolu hráli ve filmech i v pohádkách. On byl pohledný, ale už bohužel není mezi námi. Ona byla jako mladá krásná, dnes je z ní nádherná dáma. Poznáte tyto dvě herecké legendy na fotografii?

Ti byli svého času ztělesněním krásných mladých lidí. Nejspíš i proto je režiséři hojně obsazovali do stejných projektů. Zahráli si tak manželské páry, milence, krále a královny. Nejenom že jim to dohromady slušelo, ale navíc to byli vynikající herci. Ona vlastně ještě je, on se už bohužel odebral na věčnost.

Krásná jako Sophia Loren či Brigitte Bardot

Naši neznámou často srovnávali s evropskými filmovými kráskami. Vyrovnala se jim vizáží a jistě i předčila svými výkony. Talentu měla na rozdávání, v televizi se začala objevovat ještě před koncem vysoké. Dokázala zahrát nejenom bodré vesničanky, ale s elegancí sobě vlastní ztvárnila i všelijaké šlechtičny. Režiséři na ni nikdy nezapomněli a i ve vyšším věku stále dostává pracovní nabídky.

Soukromí

I když s naším neznámým mnohokrát tvořila pár, její srdce si získal někdo úplně jiný. Pravdou je, že první manželství bylo poněkud nešťastné, zato v druhém jí manžel všechno vynahradil. Bohužel o něj přišla a už pár let žije sama. Vlastně tak docela ne, protože jí radost dělají děti, vnoučata a dokonce už i pravnouče.

Krasavec s podmanivým hlasem

Narodil se tři roky před koncem války. Doma jich bylo devět, a tak to náš zatím neznámý neměl vůbec snadné. Zejména i proto, že mu velmi brzy zemřel otec. Rodina se časem přestěhovala do malého města, kde působilo ochotnické divadlo, které chlapci doslova učarovalo.

Automechanik filmovou hvězdou

Zní to trochu jako z hollywoodského filmu, ale náš neznámý se nejdřív vyučil automechanikem, protože maminka, co by vdova, ho sotva mohla podporovat na studiích a navíc on sám jí chtěl přilepšit. Za nějaký vysoká škola múzických umění nabídla možnost studia i talentům bez maturity, čehož využil a na školu se dostal.

Po jejím absolvování ihned získal místo v divadle a začal natáčet filmy, seriály, pohádky či televizní inscenace. Stal se nejoblíbenějším a nejobsazovanějším hercem. Pravidelně vyhrával divácké ankety. Přitom v sobě dlouhé roky skrýval velké tajemství.

Spořádaný manžel a otec

Na vysoké potkal svou budoucí ženu. Jak se to tenkrát slušelo, oženil se a spolu přivedli na svět dvě děti. Dalších dvacet let úzkostlivě tajil, že se mu vlastně ve skutečnosti líbí muži. Když mu tahle rozpolcenost začala narušovat psychický stav, s manželkou se rozvedl a začal žít s výrazně mladším přítelem. Manželka se s jeho přijetím orientace vyrovnala. Horší to bylo s dětmi, které mu nikdy neodpustily.

Dohnal ho letitý zlozvyk

Kouřil od třinácti let. A ne málo. Roky se pokoušel s tímto zlozvykem přestat, ale nikdy se mu to nepodařilo. Nakonec ho postihla rakovina plic, které podlehl v šestašedesáti letech. Nikdy na veřejnosti nepřiznal, že je gay. Měl strach, že by přišel o role. O ty ho ale bohužel připravila těžká nemoc.

Poznali jste?

Kdo hádal, že na titulní fotografii je Michal Dočolomanský a Emília Vášaryová, hádal správně. Mimochodem, věděli jste, že Michal Dočolomanský byl napůl Rumun a narodil se v Polsku? A asi netřeba dodávat, že sestrou Emílie Vášaryové je také herečka a bývalá diplomatka Magda.

