Tato populární slovenská herečka si získala i české diváky. Hrála v nespočtu oblíbených filmů a její půvab si získal nejen srdce mužů, ale dokázala očarovat také ženy. Život se s ní rozhodně nemazlil, ovšem ona to vše dokázala ustát a dnes se řadí mezi herecké legendy.

Půvabná dáma na úvodní fotce se narodila 18. května 1942. Oba dva její rodiče byli velmi vzdělaní, tatínek, který byl Slovák, ovšem s maďarskými kořeny, vyučoval jazyky a maminka, která měla zase příbuzenstvo v Německu, byla učitelkou.

Když jí bylo šest let, rodiče jí pořídili sestřičku. Dostala jméno Magda. Ta se později proslavila nejen jako herečka, jako její starší sestra, ale také jako politička a diplomatka.

Herečkou být nechtěla, chtěla studovat

I naše tajemná kráska z úvodní fotografie toužila po studiích, velmi se zajímala o psychologii, astrologii i dějiny umění, nicméně kádrové hodnocení jejích rodičů ji o možnost studovat vysokou školu připravilo.

Její kroky nakonec ve dvaadvaceti letech směřovaly na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Ten samý rok se pak stala členkou Slovenského národního divadla.

„Jako malá jsem se věnovala všemu možnému. Od baletu přes gymnastiku a hru na hudební nástroje. Dá se říct, že jsem byla na kariéru herečky připravená,“ prozradila oblíbená herečka v rozhovoru pro CNN Prima News.

Poprvé si před kameru stoupla ve slovensko-maďarském snímku Dáždnik sv. Petra. V českém filmu pak debutovala po boku Jana Wericha na začátku šedesátých let, kdy si spolu zahráli ve filmu Vojtěcha Jasného Až přijde kocour.

Zlatý krokodýl a Pelíšky

V roce 1968 za svou roli záhadné tanečnice Diany právě v tomto filmu dostala Zlatého krokodýla pro nejlepší herečku. Půvabu krásné Slovenky si samozřejmě režiséři velmi všímali, na svém kontě má nespočet filmů, stejně tak, jako divadelních inscenací.

Z těch nejpopulárnějších snímků této dnes již legendární herečky je určitě záhodno zmínit tolik oblíbenou českou komedii režiséra Jana Hřebejka Pelíšky. Zde si zahrála manželku Jiřího Kodeta a maminku krásné Jindřišky, která rozvířila prudkou debatu o nocích a knedlících.

V jejím osobním životě to měla s muži vcelku divoké. Poprvé se vdala po pouhé třítýdenní známosti za Ivana Horského. Ten měl z předchozího vztahu dceru Evu a k ní se po roce od svatby přidal další potomek, jejich první společný, syn Tomáš.

Manžel se nechtěl rozvést, trvalo to sedm let

Vytížená herečka měla ovšem co dělat, aby stíhala skloubit děti se zaměstnáním, které tak milovala. Začala se stahovat mračna a umělkyně se chtěla rozvést. Její manžel s tím ovšem nesouhlasil.

„Otce velmi trápily vlastnické sklony mého prvního manžela, který na moji kariéru žárlil,“ vypráví slovenská herečka ve své knize. Rozvod se táhl dlouhých sedm let. Nicméně už během tohoto zdlouhavého procesu se umělkyně sblížila se svým pozdějším druhým manželem. Byl jím kostýmní výtvarník a scénograf Milan Čolba.

„Prožili jsme spolu šestatřicet let, znali jsme se i dlouho předtím, než jsme se stali manželi. Jak se říká, že čas všechno zahojí, tak to v mém případě neplatí,“ svěřila se v rozhovoru pro web Prima Ženy herečka, která už je řadu let vdovou. Ze vztahu s Čolbou má ovšem krásného syna Juraje.

Dáma na fotce je samozřejmě oblíbená slovenský herečka Emília Vašáryová, jejíž nesmírný talent i půvab dokázal uhranout i českého diváka. Vašáryová patří mezi legendy slovenského hraní.

