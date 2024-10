Externí autor 11. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Moderátorky a zpěvačky Emmy Smetany je poslední dobou v médiích poměrně plno. Vzpomenete si ale na to, odkud se vlastně vzala a jak vypadaly její začátky? Jako mladičká vypadala nevinně a byla velmi krásná. Dospěla ale ve skutečně sexy ženu.

Jako malá holčička se Emma Smetana, která má své příjmení v české občance mimochodem v přechýlené podobě, hodně nacestovala. Její maminka Monika Pajerová ji totiž počala s Jiřím Smetanou, který vedl v Paříži rockový klub „Gibus”.

Proto se tam za ním obě dvě přestěhovaly, když byly Emmě dva roky. Tam vyrůstala do šesti let, další čtyři roky pak s rodiči prožila ve Štrasburku. Po návratu do Prahy studovala francouzské lyceum.

Na vysokou školu, kde se věnovala především politologii a mezinárodním vztahům, zamířila opět do světa, mimo jiné do Dijonu nebo Berlína. Jako velmi vzdělaná žena se domluví pěti jazyky - anglicky, německy, francouzsky, španělsky a částečně také hebrejsky.

Od politiky k novinařině

Její kariéra začala nejprve v politickém prostředí. Na Úřadu vlády ČR pracovala jako asistentka, nějakou dobu strávila také v Evropském parlamentu a absolvovala také stáž v rámci tehdejší ČSSD.

Již během studií ale psala krátké novinové příspěvky týkající se kultury, a postupem času se k novinařině přikláněla stále více. To v roce 2012 vyvrcholilo konkurzem na pozici moderátorky televize Nova, kde také uspěla.

Vstupem do komerční televize své okolí velmi překvapila, řada lidí by to totiž do ní vůbec neřekla. Jak ale později vysvětlila v rozhovoru pro e15.cz, byl to z její strany poměrně promyšlený pokus.

Na Nově byla nespokojená

„Točila jsem čtyřikrát týdně v terénu jako reportérka a přinášela témata, která by se jinak na obrazovku komerční televize těžko dostávala. Dalším důvodem, proč jsem přijala nabídku moderovat Televizní noviny, bylo to, že jsem se chtěla vymanit ze své sociální bubliny a poznat prostředí, které určuje myšlení většinového televizního diváka. Byl to svým způsobem experiment,” přiznala Emma Smetana.

„A od začátku jsem si stanovila takový vnitřní časový limit, věděla jsem, že tam z mnoha důvodů nemůžu být dlouho. Počítala jsem se čtyřmi roky, tak dlouho obvykle trvají diplomatické mise. Vyhodili mě ale o čtvrt roku dřív,” dodala se smíchem.

Důvodem jejího poměrně bouřlivého odchodu z Novy měly být delší neshody s vedením, se kterým si zkrátka názorově neporozuměla. Nějakou dobu byla vázána mlčenlivostí, a tak se k tomu navíc nemohla vyjádřit. Proto okolnosti vysvětlila teprve s odstupem času.

Růžové vlasy všechno zhoršily

„Neměla jsem dojem, že by se podporovalo kritické myšlení redaktorů, že by se tlačilo na to, aby v redakci pracovali kvalifikovaní, inteligentní a samostatně myslící novináři. Spíš jsem měla pocit, že ti nejschopnější a nejperspektivnější lidé z domácí redakce systematicky odcházejí,” svěřila se pro Krajské listy před časem.

Vrcholem poté měla být situace, kdy se Emmě Smetaně opakovaně stávalo, že nebyla odvysílána její zahraniční reportáž, protože neodpovídala názorům jejích nadřízených. „Pak jsem dostala zadání natočit jednu konkrétní, kterou jsem odmítla,” sdělila stručně.

Kolovaly také legendy, že se s ní vedení rozloučilo poté, co si obarvila vlasy na růžovo, pravděpodobně to ale byl jen drobný detail, který k situaci sice mohl přispět, daleko spíše se ale jedná pouze o legendu.

V současné době se Emma Smetana spolu se svým partnerem Jordanem Hajem věnuje především hudební tvorbě a výchově dětí. Mají spolu dvě dcery – Lennon Marlene a Ariel.

