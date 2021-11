Enceladus: Na Saturnově měsíci vědci našli život. Chová se jako mladá Země

Gejzíry chrlí kapalnou vodní páru na jižním pólu měsíce Enceladus, který je poblíž planety Saturn.

Foto: Catmando / Shutterstock

Enceladus je šestý největší měsíc Saturnu, který měří asi 500 kilometrů v průměru a je z většiny pokryt čerstvým, čistým ledem, což z něj činí jedno z nejvíce odrazivých těles Sluneční soustavy. Právě proto zde povrchová teplota v poledne dosahuje pouze -198 °C. I přesto zde NASA našla organické molekuly.

Enceladus je relativně malý satelit Saturnu složený z ledu a kamene. Jeho povrch je zejména skalnatý a má tvar elipsy. Zaujímá pouze jednu sedminu průměru pozemského Měsíce a mezi satelity Saturnu se řadí na šesté místo v hmotnosti i velikosti, kdy prvenství zaujímá Titan. Enceladus je pojmenován po obrovi v řecké mytologii.

Rozmanitý povrch

Navzdory své malé velikosti má Enceladus širokou škálu povrchových prvků, od starých, silně kráterovaných oblastí až po mladé, tektonicky deformované terény. A navíc – je tu voda! Erupce, které tryskají z oceánu na Saturnově měsíci Enceladu, obsahují komplexní organické molekuly. Vedle Země je tedy toto těleso jediným dalším známým místem ve vesmíru, kde jsou tyto klíčové podmínky pro existenci života.

Co zjistili vědci NASA se podívejte zde:

Srovnání velikosti Země, Měsíce a Enceladu.Zdroj: Tom.Reding / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Postupné objevování

Enceladus byl objeven 28. srpna 1789 Williamem Herschelem, ale do doby, než sem byly v 80. letech vyslány dvě sondy Voyager, vědělo se o měsíci velmi málo. V roce 2005 zahájila kosmická sonda Cassini několik blízkých průletů kolem Enceladu a odhalila jeho povrch a prostředí podrobněji. Překvapením bylo, že zde byly objeveny na vodu bohaté oblasti na jeho jižní straně.

Detailní záběr na terén jižního pólu Enceladu.Zdroj: NASA / / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Kryovulkány poblíž jižního pólu vystřelují do vesmíru výtrysky vodní páry, molekulárního vodíku, dalších těkavých látek a pevného materiálu, podobné gejzíru, a to v objemu asi 200 kg za sekundu. Na Enceladu bylo identifikováno více než 100 těchto gejzírů. Část vodní páry padá zpět jako „sníh“; zbytek uniká a dodává většinu materiálu tvořícího Saturnův prstenec.

Podle vědců z NASA jsou oblaky složením podobné kometám.

V roce 2014 NASA oznámila, že mise Cassini našla důkazy o velkém jižním polárním podpovrchovém oceánu kapalné vody o tloušťce kolem 10 km a existence podpovrchového oceánu Enceladu byla od té doby matematicky modelována a replikována.

Srovnání velikosti Enceladus proti Britským ostrovům.Zdroj: Volné dílo / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Je zde základ pro život?

Převratné objevy probudily ještě více zájmu o tento objekt, protože se vědci domnívají, že ze všech známých vesmírných těles má podmínky nejvhodnější pro vznik nebo existenci života.

Život, jak ho známe, potřebuje tři základní ingredience: tekutou vodu, zdroj energie pro metabolismus a správné chemické přísady – hlavně uhlík, vodík, dusík, kyslík, fosfor a síru. Doklady z mise Cassini podávají přesvědčivé důkazy, že na Enceladu se vyskytují téměř všechny tyto základní přísady. Potvrzené zatím nejsou jen fosfor a síra, vědci však předpokládají, že by tam být mohly – jádro Enceladu je totiž podobné meteoritům, které tyto látky obsahují.

Jedná se o nezbytné podmínky, které jsou nutné pro to, aby život mohl prosperovat. I proto je plánováno, že by se k Enceladu vypravila nová expedice, která by pomocí modernějších přístrojů shromáždila lepší důkazy o tom, co se v oceánech pod zmrzlým povrchem doopravdy děje.

„Ani byste nemuseli na povrchu přistávat, stačilo by proletět kolem,“ komentoval astronom Frank Postberg pro deník Guardian. „Tohle není žádná science fiction. Prostě bychom tam přiletěli a ověřili si, jestli tam život je, nebo není.“

Umělcova představa globálního podpovrchového oceánu kapalné vody.Zdroj: NASA/JPL-Caltech / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

