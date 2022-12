Sociální média jsou skvělým podhoubím i pro nejrůznější a nejpodivnější existence, jejichž projevy musíme často skutečně analyzovat. Například nyní se objevil i samozvaný cestovatel v čase. Co pro nás chystá? Prý velké věci.

Samozvaný cestovatel v čase si říká Eno Alaric. Svým sledujícím na populární platformě TikToku sdělil, že v prosinci nastanou čtyři data, kdy se stanou "velmi velké věci". Předpověděl budoucnost ve snaze dokázat, že je 'skutečný'. A neurčil jen jedno datum, ale dokonce hned čtyři. V těchto datech chce on sám dokázat všem, kdo ho sledují, že je skutečným cestovatelem v čase.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Muž z budoucnosti

Možná máme co do činění s novým Davidem Copperfieldem anebo dalším mágem. Eno Alaric totiž tvrdí, že pochází z roku 2671. A to, že pochází z budoucnosti, chce už za pár dní dokázat.

Muž s přezdívkou „theradianttimetraveler“ jmenoval hned čtyři data v prosinci, kdy zřejmě dojde k pozoruhodným událostem.

Ve svých videích obecně tento zvláštní „cestovatel“ předpovídá budoucnost. Smyslem jeho videí je však zejména dokázat, že je tím, za koho se vydává.

Například začátkem letošního roku říkal, že s sebou dokáže do svého času přenést osm lidí během šesti měsíců, jak psal britský magazín Mirror. Ale nyní má větší plán, chce dokázat, že skutečně pochází z budoucnosti.

V prosinci to praskne!

Eno Alaric nyní natočil dvacetisekundové video. Nazval jej "Ano, jsem skutečný cestovatel časem, zapamatujte si tyto 4 termíny v prosinci 2022“ a označil pak data 8., 12. a 25. prosince jako data, kdy se něco stane, a obzvláště vypíchl 20. prosinec, jako den uvolnění ("The Release").

Nic moc neupřesnil, ale dodal, že „v každém z těchto dat se stanou velmi velké věci, které stoprocentně dokážou, že jsem skutečný cestovatel v čase."

Zároveň vyzývá i lidi k tomu, aby se drželi v bezpečí. Jeho poznámky se však zatím u lidí setkávají spíše s posměšky a skeptickými reakcemi a mnozí si ho dobírali kvůli jeho neúspěšným předpovědím z minulých měsíců, kdy Eno tvrdil, že lidé objeví nové planety, zasáhne je přílivová vlna a navštíví je mimozemšťané.

Objevily se například tyto reakce:

Jeden z nich napsal: "Jo, jasně, pořád si pamatuju čtyři data, která si mám zapamatovat v listopadu. Lol."

Jiný řekl: "Tohle je pro mě nejhorší, co jsem kdy viděl: Říkal jsi, že 14. listopadu 2022 získá 10 lidí supersílu, což se nestalo." Další odpověděl: "To se nestalo."

Třetí dodal: "Lidi, jsem cestovatel v čase [z] budoucnosti. Zapamatujte si datum 25. prosince, je to věc, které se říká Vánoce."

Zdroj: Youtube

Bohužel, i když lidé berou jeho tvrzení s rezervou, má přes 110 tisíc sledujících. Jeho identita je zatím stále skryta a sám cestovatel v čase slibuje, že ji odhalí, až bude mít sledujících rovný milion.

Zdá se, že cestování v čase je stále populární, protože Eno není jediný, kdo na TikToku tvrdí, že tuto aktivitu umí. Konkurencí jsou mu mnozí další, mezi jinými i 'Time Traveller 3000', který tvrdí, že předpověděl, že Elon Musk převezme Twitter.

Zdroje: www.irishmirror.ie, vimbuzz.com/, www.paranormalcatalog.net