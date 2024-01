V polovině 90. let se MC Erik & Barbara stali velmi populární nejen doma, u našich sousedů, ale i v zahraničí a nazpívali nezapomenutelné písničky, přestože tvořili duo jen zhruba tři roky. Zpěváka už hudba neživí, jedinečný hlas zpěvačky utichnul v pouhých čtyřiceti třech letech…

Setkání a odchod

Setkali se spolu v roce 1994. Erik byl členem skupiny Maduar, která svého času sháněla zpěvačku. Tehdy čtrnáctiletou Barbaru jim doporučila redaktorka, kterou zaujali a pozvala si je do košického rozhlasového studia. Hlas mladičké zpěvačky kluky v kapele ohromil a jejich právě připravovanou písničku Anjel už nazpívala ona. Erik chtěl, aby zpívala jen Barbara a stala se srdcem kapely, s tím však ostatní nesouhlasili. Odešli spolu a začali vystupovat jako MC Erik & Barbara.

Barbara zpívala, Erik rapoval. Oba skládali a jejich taneční písně i romantické balady byly hity 90. let, vyprodávali koncertní síně, reprezentovali Slovensko na Velké ceně Eurovize. Měli i turné po Evropě. Někdy kolem roku 1998 se rozešli. Důvod byl prostý. Barbara se chtěla dát na dráhu sólové zpěvačky. Erik jí v tom nebránil. Sešli se ještě jednou v roce 2010 a vydali CD, na kterém ke známým hitům přidali pár nových písní. Comeback v pravém slova smyslu se ale nevydařil.

close info Profimedia zoom_in MC Erik & Barbara znova spolu v roce 2010

Erik

Erik Aresta (*17. září 1971) je z Rimavské Soboty. Vyrůstal mezi hudebními nástroji. Jeho otec hudebník totiž hrál na kytaru, baskytaru, klavír, ovládal i flétnu. Pětadvacetiletý Erik spolu s Jurajem Matyinkem a Ladislav Dulovičem založil kapelu Maduar. Pokud by vás zajímalo, jak k názvu přišli, je to složenina prvních slabik jejich příjmení. Erikovi se způsob, jakým se ubírali příliš nelíbil a dal se na dráhu diskžokeje. Odtud jeho MC, což, kromě původního významu moderátor, v angličtině znamená i DJ. Ke kapele se vrátil dva roky předtím, než se k nim přidala Barbara.

close info Profimedia zoom_in Erik Aresta u příležitosti vydání svého CD, 2017

Když se muzikantské duo rozešlo, zprvu neměl jednoduché období. V roce 2000 se k hudbě vrátil, dal se na sólovou dráhu, nazpíval album. Poté se opět postavil za DJský pult a v pražských klubech „roztáčel“ desky. A tak jako mnohým jiným, i jemu pandemie nadělala vrásky na čele. Byl bez práce, doma. Zavedlo ho to však k podnikání. Nejdřív ale oprášil své kutilství a šicí stroj. Šít ho v mládí naučila sestra a byl šikovný. V době covidového omezení ušil a vyrobil zastínění terasy u domku, kde žije s dcerkou a manželkou. Tu pak napadlo, že by se tím mohl živit. Kamarád se postaral o webové stránky a zájem o zástěny byl obrovský. Do klubů se už nevrátil. Dnes je pyšný, že se dokáže o rodinu postarat i rukama, a navíc je s ní doma.

Barbara

Barbara Haščáková (*11. prosince 1979 – 22. prosince 2023) pochází z Košic. Za klavír zasedla v šesti letech. Její krásný hlas známe z nejkrásnějších balad Sen a Ked‘ príde láska. Jako sólistka je držitelkou slovenského Slávika, polské ceny Grand Prix, natočila několik alb. V roce 2000 se odstěhovala do USA na Floridu. Své soukromí si tam přísně střežila a dlouho tajila i sňatek se Steviem Soukupem. Ze sociálních sítí se ví, že zpívala v klubech, učila tanec, příležitostně pracovala jako modelka a moderátorka akcí. Údajně se jí příliš nedařilo, jednu dobu měla i velké finanční problémy.

Od úmrtí svého otce, které velmi těžce nesla, se u ní začaly objevovat zdravotní problémy. Kromě toho měla potíže se slinivkou, na jejíž léčbu neměla dostatek prostředků. Před dvěma lety měla operaci hlavy a málem zemřela. Prodělala těžký průběh covidu, v létě zápal plic, poté trpěla jejich zavodněním. Zemřela v Sarasotě na náhlou cévní mozkovou příhodu. Dle slov jejího bratra jsou její ostatky pohřbené v rodných Košicích.

close info Profimedia zoom_in Zpráva o jejím úmrtí zdrtila i Erika a na sociálních sítích vzkázal, že bude navždy v jeho srdci

Zpráva o jejím úmrtí zdrtila nejen její rodinu a manžela, fanoušky, ale i Erika, který na sociálních sítích napsal, že zůstane navždy v jeho srdci.

