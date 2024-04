Přestože jeho obrovskou láskou bylo divadlo, Erika Parduse známe především jako strážmistra Zahálku z Četnických humoresek. Tam, i díky okamžité improvizaci, tento skvělý herec zaujal české diváky. Bohužel opustil tenhle svět předčasně. Svůj boj s nemocí tajil až do smutného konce.

Právě ztvárnění postavy strážmistra Zahálky v legendárním seriálu Četnické humoresky jej zapsalo do srdcí českého publika, které jeho předčasný konec neslo těžce.

Krátce ze života

Erik Pardus se narodil 2. února 1957 v Uherském Hradišti. Již jako velmi mladý se s rodinou přesunul do Brna, které se stalo jeho domovem a působištěm.

Po studiích na brněnské konzervatoři a následném absolutoriu na JAMU v roce 1982 zasvětil svůj život Divadlu bratří Mrštíků, dnes známému jako Městské divadlo Brno, kde strávil celý svůj profesní život. Bylo to totiž jeho jediné angažmá.

K jeho prvním výrazným filmovým úspěchům patřily role ve filmech Mlčení mužů a Dospěláci můžou všechno, k nimž se ještě dostaneme.

Pardusova divadelní tvář byla dost mnohotvárná. Známe ho z rolí v inscenacích, jako byly Babička, Strakonický dudák či Poprask na laguně. Právě na Babičku vzpomínal nejraději, protože se při natáčení setkal s Libuškou Šafránkovou a stali se z nich přátelé.

Jako herec se objevil v mnoha seriálech, kde si zahrál vedlejší i hlavní role.

Divadelní a filmová kariéra

Své herecké umění Pardus projevoval na jevištích s obdivuhodnou schopností ztělesnit široké spektrum postav. I přesto však hrál spíše menší role, na role velké musel čekat celou svou hereckou kariéru.

Komické i tragické postavy, jež ztvárnil, potvrzovaly jeho výrazné herecké schopnosti. Hostoval také na mnoha jiných scénách, čímž rozšiřoval své umělecké zkušenosti.

Zajímavé na jeho životě je, že se dostal do filmu ještě dříve než k divadlu.

Pardusovy filmové začátky se totiž datují do dětských let, kdy jako dvanáctiletý debutoval právě ve filmu Mlčení mužů a Dospěláci můžou všechno. Jeho další filmové role byly sice sporadičtější, ale o to více si jej publikum pamatuje z rozhlasových her a televizních počinů.

Z filmů vzpomeňme například snímky Panter čeká v 17:30, Rodeo či hudební film Romance za korunu.

Četnické humoresky jej proslavily nejvíce

Nejznámější a nejpopulárnější Pardusovou rolí byl ale strážmistr Zahálka v seriálu Četnické humoresky.

Tato role ho neodmyslitelně zapsala do srdcí diváků. Ostatně seriál je neustále reprízován a není asi diváka, který by jej neznal. Podívejte se v tomto videu, jak se herci tohoto populárního seriály lety změnili:

Erik Pardus si postavu strážmistra Zahálky z oblíbeného seriálu opravdu oblíbil a ve své roli se cítil šťastný. Flexibilní scénář dával prostor k tomu, aby herci mohli na místě improvizovat a přinést do svých postav osobní nádech.

Během produkce se stávalo, že herci přirozeně pokračovali v projevu svých postav i po zastavení oficiálního natáčení, což kameraman zachytil. Výsledkem bylo obohacení seriálu o spontánní scény, které se v původním scénáři neobjevovaly.

Poslední léta života a ocenění

V pozdějších letech svého života Erik Pardus získal několik prestižních ocenění, včetně Ceny Thálie za roli cara Pavla I. ve hře Smrt Pavla I. Ocenění potvrzovala jeho herecké mistrovství a schopnost ztvárnit složité postavy s hloubkou a přesvědčivostí. Měl před sebou ještě spousty rolí, jenže osud zasáhl velmi smutně, když herec poměrně mladý zemřel.

Navzdory jeho talentu a uměleckým úspěchům byla jeho kariéra tragicky zkrácena jeho předčasným úmrtím na rakovinu plic 10. května 2011. Bylo mu pouhých 54 let.

Erik Pardus se zapsal do historie nejen jako vynikající herec, ale také jako člověk s láskou k divadlu, které bylo jeho největší láskou.

Když se vědělo, že ve svých posledních měsících bojoval s těžkou nemocí, všichni byli zaskočeni, proč se nikomu nesvěřil. O jeho rakovině věděla jen jeho nejbližší rodina. „Jen o několik měsíců předtím se přitom stal dědečkem vnučky Anetky a je škoda, že z této role mu nebylo více vyměřeno, těšit se z ní,“ vzpomínali na herce jeho přátelé.

