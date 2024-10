Externí autor 29. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Eriku Stárkovou si televizní diváci určitě pamatují jako transsexuální Dášu z komediálního seriálu Most. O svém soukromí umělkyně mluví dost nerada, a tak dlouhou dobu nikdo netušil, že našla lásku. Podobné to bylo také v případě, když se jí narodila malá dcera Alma.

Talentovaná herečka necítila potřebu pochlubit se, že do jejího života vstoupil muž. Že si její srdce získal César Chunk, jihoamerický umělec s indiánskými kořeny, tak vyšlo najevo až po čase.

V tu dobu Erika Stárková byla v očekávání a pokročilé stádium těhotenství jednoduše nešlo dál skrývat. To bylo také jediným důvodem, proč se o krásných změnách v jejím soukromí veřejnost dozvěděla.

Dvojice se ale nepotkala v Peru, odkud César pochází, ale na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Na jednom z trhů totiž u stánku dva indiáni prodávali šperky. Herečka se tam zastavila, ozdobu si koupila, poté jednoho z mužů požádala, zda by jí nespravil prstýnek. Jak již nejspíš tušíte, byl to právě její budoucí partner.

Na trhu si od něj koupila šperk

Kromě toho, že se César Chunk věnuje právě výrobě šperků, ho oslovuje celá řada dalších uměleckých disciplín. Tvoří upcyklované oblečení a prodává ho pod svou vlastní značkou. Je ale také hudebník a vynikající DJ, který se těší velké oblibě.

Podobné setkání byl nejspíš pro Eriku Stárkovou osud. Peruánská kultura ji totiž zajímala odjakživa a krátce před tím, než se s Césarem seznámila, dokonce plánovala dobrodružnou cestu za exotikou.

„V Peru se všechno odehrává na ulici, všichni jsou pospolu, přejí si, nezávidí. Jsou neobyčejně otevření, nemají mezi sebou bloky. Když tam přijedete, klidně vás vezmou k sobě domů. Chtějí slyšet, odkud jste, jaké to tam je. Na žádné hranice tam nehrají. Indiáni ani nemívali dveře, kdokoli u nich mohl přespat. My jsme oproti nim mnohem uzavřenější. A mnohdy xenofobní,” popsala herečka, co se líbí jí na kultuře, ze které její přítel pochází, pro Novinky.cz.

Dítě si oba velmi přáli

Poměrně brzy po seznámení spolu dvojice počala miminko. Přestože by si někdo mohl myslet, že šlo o dílo náhody, v tomto případě to ale není pravda. Erika Stárková totiž přiznala, že si potomka oba dva velmi přáli.

„Alma byla počata naprosto vědomě. Těhotenství jsem si moc přála, byla jsem šťastná. Léta jsem hlídala děti, měla jsem je vždycky ráda, mateřství mi přišlo naprosto přirozené. Nedovedu si představit, co by s mým životem bylo bez dítěte dál,” svěřila se.

Svou dcerku neporodila v porodnici, ale doma. Ostatně v zemi původu jejího přítele je to poměrně běžné a stejnou praxi zažívají ženy v řadě států.

Dceru porodila doma

„Měla jsem báječnou dulu, která se mnou byla doma. Všechno proběhlo díkybohu přirozeně a Alma byla za pár hodin na světě. Je důležité mít v sobě ohledně porodu pokoru a dobře se informovat o všech možnostech. Sbírala jsem zkušenosti a připravovala se na všechny varianty. Uvědomuji si, že jsem měla štěstí, a rozhodně porody v nemocnicích nezatracuju,” vysvětlila Erika Stárková.

Netradiční jméno Alma, které pro svou dceru rodiče vybrali, skrývá mnoho významů. V rodném jazyce jejího tatínka, tedy španělštině, znamená duše. „V turečtině a maďarštině zase jablko,” dodala herečka.

„Mám pocit, že děti si dopředu vybírají rodiče, vědí přesně, koho potřebují. Alma si vybrala, že bude napůl indiánka a napůl Moravanka,“ poznamenala Erika Stárková s úsměvem.

Herectví se nyní nevěnuje

V současné době se herectví nevěnuje. Má totiž pocit, že všechny herecké sny si splnila, a tak se raději věnuje mateřským povinnostem a umělecké tvorbě po boku Césara. Až bude malá Alma starší, ráda by se začala věnovat hudbě, zatím to ale prý není na pořadu dne.

„Netoužím zemřít na jevišti, chci se v životě zabývat i jinými věcmi,” uzavřela sympatická herečka.

Zdroje: Novinky.cz , Extra.cz , Blesk.cz