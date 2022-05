Minulý týden proběhl na Slunci druhý supersilný výbuch. Co to znamená pro Zemi?

Sluneční skvrny jsou tmavé oblasti na povrchu Slunce, jež mají nižší teplotu, záření a tlak plynu, než zbytek okolí. Je to způsobeno přítomností silného magnetického pole, které potlačuje proudění tepla neboli konvekci. Životnost slunečních skvrn je od několika minut po několik měsíců. Až 90 % z nich však existuje méně než 11 dní. Nejčastěji se objevují středně velké oblasti o rozměrech 10 000 km, největší dosahují až 100 tisíc km.

The Sun emitted a strong solar flare on May 3, 2022, peaking at 9:25 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X-class. https://t.co/PMsgdJxMlj pic.twitter.com/PWJUI395Cc