Téměř čtyři tisíce obyvatel města Grindavík na jihozápadě země bylo nuceno opustit své domovy. Nedaleká sopka Fagradalsfjall na poloostrově Reykjanes se totiž probouzí k životu a hrozí, že v průběhu několika hodin či dnů vybuchne. Její aktivitu ohlásilo více než 20 000 drobných zemětřesení.

Otřesy půdy se začaly objevovat od konce října tohoto roku. Způsobily nejen škody na majetku, ale také sesuvy půdy a dopravní komplikace. Nyní se navíc ukázalo, že tunel magmatu, táhnoucí se severovýchodně od rybářského městečka, se začal přibližovat k povrchu.

„Pořád se něco třáslo. Nikdy jsme nebyli v klidu. Báli jsme se usnout,” popisuje poslední dny 56letý belgický rodák Hans Vera, který žije na Islandu od roku 1999. Agentura civilní ochrany proto nařídila evakuaci obyvatel. Silnice do Grindavíku tak zůstávají od pátku 10. listopadu uzavřené s výjimkou mimořádných událostí.

Zdroj: Youtube

„Lidé se vracejí do města, aby si vzali nejnutnější potřeby a domácí mazlíčky,” popisuje Vera. „Nejdřív se musíte dostavit na místo srazu, které je asi pět kilometrů od centra. Tam na vás čeká záchranný tým, jež vás doprovází až k domu. Máte pět minut na to, aby jste si vyzvedli to, co jste dříve zapomněli. Je to, jako kdyby jste byli ve válečné zóně.”

Erupce sopky na Islandu

Téměř všem z 3800 domorodců se podařilo najít ubytování u rodinných příslušníků nebo přátel. 50 až 70 lidí zůstalo v evakuačních střediscích. „Momentálně čekáme, kdy erupce začne a jakou bude mít sílu,” uvedl Hans Vera.

Nad největším magmatickým tunelem bylo od půlnoci 14. listopadu do 11:30 hodin zaznamenáno 700 zemětřesení o síle magnitudy 3,1. Nacházely se v hloubce 3 až 5 kilometrů. „Pravděpodobnost erupce se tak stále zvyšuje,” uvádí na svých webových stránkách Islandský meteorologický úřad, jenž celou situaci monitoruje. Konkrétní datum však určit nedokáže.

Poletí letadla?

Island se nachází na středoatlantickém hřbetu, kde se rozchází Severoamerická a Euroasijská tektonické deska. To z něj činí jednu z nejaktivnějších vulkanických oblastí na světě. Seismické jevy jsou tak pravidelně sledovány a vyhodnocovány pomocí nejlepších dostupných vědeckých přístrojů.

Zdroj: Youtube

I přesto odborníci neumí odhadnout, jak silný výbuch sopky Fagradalsfjall bude. Otázkou zároveň zůstává, zda se kvůli němu zastaví letový provoz, jako to bylo v roce 2010 po erupci vulkánu Eyjafjallajökull, který do vzduchu vyvrhnul čtvrt miliardy krychlových metrů sopečného popela.

Zdroje: www.ferdamalastofa.is, www.independent.co.uk, www.bnn.network