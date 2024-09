Externí autor 26. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Už není tou mladou kráskou, kterou si pamatujeme z obrazovek. Leticia Calderón (57), kdysi hvězda mexických telenovel, se vrátila na obrazovky v nečekané podobě. Fanoušci slavné Esmeraldy by ji dnes možná ani nepoznali. Přibrala, zestárla, ale její herecký talent zůstává.

Vzpomínáte? Leticia Calderón se proslavila především rolí krásné slepé dívky Esmeraldy v telenovele z roku 1997. Příběh o chudé dívce, která se zamiluje do bohatého José Armanda, si získal srdce diváků po celém světě. Telenovela byla plná dramatických zvratů, romantických momentů a nechyběly ani intriky a záměny identity. 137 dílů má dnes u diváků hodnocení jen 16 procent, ale každý určitě aspoň jeden díl viděl.

„Bylo mi tehdy 28 let a najednou mě znali lidé po celém světě. Bylo to úžasné, ale také trochu děsivé,“ vzpomíná Calderón.

Nový seriál

Dnes, o více než 27 let později, se vrátila na obrazovky v úplně jiné roli. Seriál Náhradnice Yeni vypráví o ženě ze skromných poměrů, která se jako náhradní matka zaplete s bohatou rodinou. A ta bude bránit svoji pověst za každou cenu! „Moje postava Nory je opakem Esmeraldy. Tato žena je komplikovaná a děsivá. Je to pro mě výzva, protože jsem zvyklá hrát spíše sympatické postavy. Ale právě to mě láká – možnost ukázat svou všestrannost,“ říká Calderón o seriálu, který můžete shlédnout na Netflixu.

Děsivá postava

„Nora je opakem všeho, za co bojuji. Diskriminuje a je elitářská, zatímco já vždy budu bojovat za práva a respekt lidí s postižením,“ vysvětluje herečka. „Je to zajímavé, jak se moje role změnily s věkem. Když jsem byla mladší, hrála jsem hlavně romantické hrdinky. Teď mám možnost zkoumat temnější stránky lidské povahy. Je to výzva, ale také velká příležitost k růstu.“

Boj za práva postižených

Kromě své herecké kariéry je Leticia Calderón známá i svým bojem za práva lidí s Downovým syndromem. Její syn Luciano se s tímto postižením narodil a herečka se stala hlasitou obhájkyní podobně znevýhodněných rodin.

„Nechceme vaši lítost, chceme váš respekt,“ napsala Calderón na svém Instagramu u příležitosti Mezinárodního dne Downova syndromu. „Kdyby každá rodina měla člověka s Downovým syndromem, byl by tento svět úžasný.“ Calderón tak otevřeně mluví o výzvách i radostech, které přináší výchova takového dítěte. „Luciano mě naučil vidět svět jinak. Je to ta nejčistší láska, jakou jsem kdy zažila.“

Angažuje v různých organizacích podporujících lidi s Downovým syndromem. „Je důležité, abychom jako společnost byli více inkluzivní,“ zdůrazňuje. „Lidé s Downovým syndromem mají co nabídnout, jen jim musíme dát šanci.“

Život mimo kamery

Herečka za dosavadní život natočila přes 25 telenovel, možná si vzpomenete i na Labyrinty vášně. „Telenovely budou vždy součástí mého života,“ říká. „Ale myslím, že je důležité nebát se nových výzev. Streamovací platformy nabízejí jiný typ vyprávění příběhů a já jsem ráda, že mohu být součástí této nové éry.“

Po roce 2000 se stáhla z veřejného života a věnovala se rodině. Teď také otevřeně mluví o svých zkušenostech se stárnutím v showbyznysu. „Je to těžké, zvlášť pro ženy,“ přiznává s tím, že přibrala a krása se také vytrácí. „Ale snažím se to brát pozitivně. S věkem přichází zkušenost a moudrost.“ Je také aktivní na sociálních sítích, kde sdílí momenty ze svého osobního života i pracovní úspěchy. „Je to skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu s fanoušky. Ale snažím se udržet zdravou rovnováhu mezi sdílením a zachováním soukromí.“

Návrat ke kořenům?

I když se pouští do nových projektů, nezapomíná na své kořeny: „Esmeralda bude vždy speciální místo v mém srdci. Byla to role, která definovala mou kariéru.“ Dokonce naznačila možnost návratu k tomuto žánru. „Nikdy neříkej nikdy. Pokud by přišla správná role ve správný čas, určitě bych o ní uvažovala,“ říká s úsměvem.

