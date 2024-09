Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Dívka na snímku měla k úspěchu nakročeno již od dětství. Její rodiče se totiž rozhodli, že ji i jejího bratra na vstup do života připraví co možná nejlépe. Jejich odhodlání se vyplatilo, protože jejich dcera je dnes velmi úspěšná sportovkyně.

Česká lyžařka a snowboardistka z fotografie je již několikanásobnou zlatou olympioničkou. Úspěch je to jistě zasloužený, ovšem je nutné podotknout, že velký podíl na něm hraje její tatínek, známý zpěvák.

Ne ale proto, že by své dceři zařídil protekci kvůli dostatečně velké síti kontaktů. S manželkou se ovšem rozhodli, že se pokusí udělat maximum pro to, aby se jim podařilo plně rozvinout nejen potenciál malé dcerky, ale také jejího o rok staršího bratra.

Oba dva sourozenci nenavštěvovali klasickou školu, ale učili se s rodiči doma. Než manželé k tomuto rozhodnutí dospěli, nějakou dobu se nad tímto tématem poctivě zamýšleli.

Škola je zdržovala od opravdového života

„My jsme si totiž v tom jejich předškolním období vytvořili takový náš svět, stala se z nás báječná komunita, která nebyla vůbec limitovaná klasickým pracovním týdnem, víkendy a tak. Když prostě v Krkonoších napadnul sníh, sbalili jsme se a na čtyři měsíce tam odjeli, než zase slezl. A tenhle systém nám škola pěkně nabourala,” přiznal hrdý tatínek pro Blesk.cz, co bylo jejich hlavní motivací k domácí výuce.

Druhým důvodem bylo to, že když měl dívenčin o rok starší bratr nastoupit do první třídy, uvědomili si rodiče, že bude poměrně mnoho hodin za den pod vlivem učitele a oni jako rodiče nebudou mít žádnou kontrolu nad tím, jakým způsobem ho kantor vede.

„Buď bude mít štěstí a natrefí na fajn učitele, nebo taky narazí na někoho, kdo mu ty dveře nadobro zavře... No a tak jsme začali přemýšlet nad nejlepším možným způsobem, jak tohle eliminovat, až jsme na to přišli,” vysvětlil zpěvák.

Malá slečna z fotky většinu času sportovala

Pro dívčina otce a jeho ženu to znamenalo, že se museli sami neustále vzdělávat a doplňovat si to, co z vlastní školní docházky již zapomněli, aby dětem látku mohli předávat.

Výuku ale zvládali zhruba za hodinu a půl denně. O to více času jim poté zbylo, aby se mohli věnovat dětem v tom, co je samotné zajímá a v čem vynikají. Zatímco pro bratra talentované sportovkyně to bylo hlavně výtvarné umění, ona sama pochopitelně trávila velmi mnoho času na sjezdovce, kde pilovala své lyžařské dovednosti.

Svou sportovně nadanou dceru známý hudebník podporoval, jak to jen šlo. První úspěchy se začaly dostavovat poměrně brzy. Protože je ale profesionální lyžování a snowboarding poměrně drahým koníčkem, začala se ve svých osmnácti letech zajímat o to, kolik její sportovní kariéra její rodiče stála.

Tatínkovi koupila Ferrari

Když se dozvěděla, že se jedná o milionové částky, rozhodla se využít nabídek sponzorů, kteří se jí začali ozývat, a odstřihnout se finančně od rodinné pokladny, na které již nechtěla být nadále závislá.

„Já ji uklidňoval, že o nic nejde. Že bych si sice mohl za ty prachy koupit nový ferrari, ale na co? Co bych s ním dělal? Túroval ho před barákem, aby všichni viděli? Mě ta její kariéra vždycky bavila, nikdy jsem toho ani na vteřinu nelitoval. Ale ona se rozhodla dokázat, že si na to vydělá sama,” uvedl dojatý otec.

„Jí se podařil dokonce světový unikát, že si snowboardem vydělala na lyžování a od těch osmnácti mě to nestálo ani halíř. A před dvěma rokama, to jí bylo dvacet, mi k narozeninám koupila mustanga,” dodal dojatý zpěvák.

Kromě sportu myslí na zadní kolečka

Dnes již mladá žena ale myslí také do budoucna, protože je jí jasné, že její sportovní kariéra bohužel nemůže trvat věčně. Proto již před rokem na Vysoké škole finanční a správní dokončila magisterské studium a letos na jaře se pochlubila, že založila sportovní agenturu, kterou vlastní spolu se svou maminkou.

„Zatím jako manažerka v agentuře nefiguruju, ale v budoucnu, až skončím s profesionálním sportem, bych se tím chtěla dál zabývat a pomáhat dalším sportovcům. Věřím, že postupně nabereme do agentury víc jmen,” uvedla pro SeznamZprávy.cz.

Jak jste již možná poznali, jedná se o vynikající snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, jejímž otcem je zpěvák Janek Ledecký.

Zdroje: Blesk.cz, iRozhlas.cz, SeznamZpravy.cz