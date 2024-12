Externí autor 3. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Zora Jandová se může pochlubit hned dvěma krásnými a talentovanými dcerami. Zatímco starší Viktorie válí jako lovkyně v soutěži Na lovu, mladší Esther se vydala ve stopách svých rodičů. Je z ní totiž úspěšná muzikálová herečka.

S hudebním skladatelem Zdeňkem Mertou má Zora Jandová dvě dcery – Viktorii a Esther. Zatímco starší z nich je v civilním životě vysokoškolskou pedagožkou a kromě toho zkouší znalosti soutěžících ve vědomostní televizní soutěži Na lovu, mladší z nich se dala na umění.

„Esther hraje v Městském divadle Brno a já tam pravidelně jezdím na premiéry nebo koukám na zkoušky, protože ona domů skoro nejezdí. Neustále pendluji a dělím čas mezi Estherku a Viktorku,” popsala Zora Jandová pro Lifee.cz, čemu se její dcera věnuje.

„Esterka na některých fotkách z divadla vypadá úplně jako já zamlada. Viktorce taky občas říkají, že je „celá máma“. Ale více než fyzickou podobu po nás podědily kreativitu a odkoukaly náš přístup k práci, ke vztahům, k životu,” dodala pro iDnes.cz herečka.

Hrála už jako malá holka

Půvabná Esther se na jevišti poprvé v životě objevila už jako čtyřletá holčička, není proto divu, jakou profesní dráhu si pro sebe později vybrala.

„Rodina mě nikdy nenutila, spíš mě v tomto mém „životním rozhodnutí“ podporovala. Takže když se mě jednou ještě jako malinké máma s tátou zeptali, jestli bych si někdy náhodou nechtěla zahrát divadlo, řekla jsem prostě jen „Tak jo“,” svěřila se pro i-Divadlo.cz.

„Jako malá jsem chtěla být herečkou, zpěvačkou a tanečnicí - já v tom měla poměrně jasno. Vždy jsem nějak tušila, jakým směrem bych se ráda vydala, navíc když v uměleckém prostředí i odmala vyrůstáte, máte k tomu zkrátka chtě-nechtě blíž,” myslí si.

Hudbu už příliš nepíše

Jako dítě se poměrně dost věnovala i hudbě, v současnosti ale muzika šla trochu na vedlejší kolej. Důvodem je podle půvabné herečky něco jako tvůrčí krize.

„Posledních několik let mám problém s kreativitou a větší strach, že cokoli, co vymyslím, nebude dost dobré. Jako malá jsem nic z toho samozřejmě neřešila a šlo to tím pádem rozhodně lépe. Je to prostě v hlavě, třeba to někdy zase odbourám,” prozradila.

Jako divadelní herečka je poměrně dost vytížená, a tak času na jiné aktivity skutečně příliš mnoho nemá. Když se ale nějaký přece jen najde, ví Esther Mertová moc dobře, jak ho vyplnit.

Herectví jí vyplňuje většinu času

„Pokud vůbec mám vůbec nějaký volný čas mimo divadlo, tak si ráda zahraji golf nebo tenis. Kromě toho zbožňuji hrát jakékoli deskové hry. Doma hrajeme nejčastěji ty vědomostní. Nerada prohrávám, ale s mou chytrou sestrou jsem si na to už zvykla,” řekla se smíchem pro ZprávyzMníšku.cz.

Za sebou má také několik zkušeností před kamerou, ale do tohoto typu práce se Esther Mertová přece jen příliš nehrne.

„Přiznám se, že mám raději to klidnější divadelní a muzikálové herectví. U kamery musí být totiž všechno hned a hrozně se na všechno spěchá, což je pro mě stresující a nevyhovuje mi to,” přiznala půvabná umělkyně.

