Ethelfleda: Podceňovaná královna chabého zdraví rozdrtila armádu mocných Vikingů

Ethelfleda (staroanglicky Æðelflæd; 872 nebo 879 918), psaná také Ethelfled, byla nejstarší dcerou krále Alfréda Velikého z Wessexu a jeho manželky Ealhswith.

Foto: Profimedia

Ethelfleda, paní Merciánů, nejstarší dítě krále Alfréda z Wessexu, byla považována za silnou, nezávislou a vzdělanou dámu. Ještě jako velmi mladá sledovala, jak její statečný otec dobyl zpět rozsáhlá území Anglie od Vikingů, počínaje slavnou bitvou u Edingtonu ve Wiltshiru, která byla klíčovým bodem obratu v anglosaském tažení proti Vikingům. To předurčilo i její život, díky němuž se navždy zapsala do dějin.

Ethelfleda se narodila na počátku roku 870. Její otec Alfréd "Veliký" se stal západosaským králem v roce 871, zatímco její matka Eahlswith možná pocházela z mercijského královského rodu. Anglosaská "Anglie" se v té době skládala z řady menších království, včetně Wessexu na jihu, Mercie ve Středozemí a Northumbrie na dalekém severu. Všechny čelily vpádu vikinských sil.

Na dokument o "Paní Mercie" se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Celoživotní boj s Vikingy

Když Ethelfleda dospěla, začal její otec vytlačovat Vikingy z jihovýchodní Anglie, aby získal území zpět. Jednalo se hlavně o Wessex a severního spojence Mercii, která již mnoho let nebyla řádným, nezávislým královstvím.

Východní část Mercie byla dlouho pod přímou kontrolou Vikingů a zbývající část byla zcela v jejich rukou. Ethelred se později stal vládcem země a rozhodl se získat zpět kontrolu nad svými zeměmi. O pomoc požádal Alfréda z Wessexu, anglosaského souseda na jihu. Alfrédovi se podařilo zajistit Londýn před Vikingy a předal jej pak zpět Ethelredovi. To jej však později přišlo draho - na znamení vděčnosti Ethelred souhlasil s uzavřením spojenectví s Alfrédem, čímž donutil donutila Mercii uznat Wessex za dominantní anglosaskou mocnost ve střední a jižní Anglii. A zároveň souhlasil provdat svou nejstarší dceru Ethelfledu za Ethelreda, přestože jí v té době bylo teprve 16 let.

Rodokmen krále Offy z MercieZdroj: Mike Christie / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legal

Sňatek z rozumu

Ethelred a Ethelfleda se v té době nenazývali králem ani královnou a ani oficiální listiny či mince je tak nenazývají. Místo toho používali titul pán a paní Mercie, protože Alfréd rozšířil svou moc nad Mercií a sám se stylizoval do role "krále Anglosasů". Chovali se však jako panovníci.

Manželům se za několik let narodilo první a jediné dítě, zato se jim podařilo získat zpět rozsáhlá území Mercie ve Středozemí i na severu. Podle legendy Ethelfleda přinesla velkou dávku vojenského velení a strategie, včetně taktiky opevňování mercijských hranic, kdykoli zahnali seveřany dál.

Jedna z nejslavnějších bitev tohoto období se odehrála proti tlupě místních Vikingů u Chesteru. Když se Ethelfleda dozvěděla o povstání, sama vyjela na sever, aby se s Dány utkala, a vymyslela lstivý bojový plán. Chtěla s Vikingy bojovat před městem, ale pak se stáhnout a vlákat je k městským hradbám. Brány by se poté zavřely a Vikingy by pobila armáda, která by se skrývala uvnitř. Plán byl úspěšný a Ethelfleda získala ještě větší slávu. Pak její manžel zemřel a ona se stala jedinou vládkyní Mercie.

Miniatura v Britské knihovně Yates Thomson MS 26, na níž se svatý Cuthbert setkává s královskou sestrou Ælfflaed na ostrově Coquet.Zdroj: Anonym / Creative Commons, volné dílo

Silná vdova - panovnice

Poté, co se Ethelfleda ujala vlády, okamžitě se obrátila na svého bratra Edwarda s žádostí o podporu a předala Oxford i Londýn dobrovolně Wessexu na jejich ochranu. Boje s Vikingy neustále pokračovaly. Ethelfleda, "paní Mercianů" se zapsala do historie jako jedna z nejmocnějších politických osobností Británie desátého století.

Ethelfleda se však skutečně prosadila až po smrti svého manžela v roce 911, ačkoli se zdá, že jeho zdraví bylo po většinu předchozího desetiletí chatrné. Mercijský rejstřík v Anglosaské kronice oslavuje její činy zejména od roku 910.

V roce 915 úspěšně vedla tažení proti Velšanům a významným velšským králům a v Anglii začala dále rozšiřovat své království. V letech 917-8 její vojsko ovládlo Vikingy obsazené Derby a Leicester a těsně před její smrtí se jí podřídil i "lid Yorku" - tedy skandinávští páni jižní Northumbrie.

Na krátký okamžik měla moc nejen nad svým vlastním územím v Mercii, ale i nad Velšany, skandinávským East Midlands a možná i nad částí Northumbrie, čímž se pravděpodobně stala jedním ze tří nejvýznamnějších panovníků v kontinentální Británii - dalšími byli její bratr Eduard, král Anglosasů, a Konstantin II. macAeda, král Skotů.

Krátká vláda dcery „paní Mercie“

Ačkoli se z anglických dějin vytratila a často je považována za vedlejší postavu v příběhu o vzniku Anglie, byla ve skutečnosti před svou smrtí v roce 918 ve věku kolem 50 let nesmírně významnou osobností.

Nesporné nástupnictví její dcery Elfwynn na trůn vůdkyně Mercie bylo úspěšnou ženskou hrou o moc, které se nevyrovnalo až do korunovace Alžběty I. po smrti její nevlastní sestry Marie v roce 1558.

Vládu její dcery Elfwynn v Mercii historici prakticky vůbec nekomentují. Trvala pouze šest měsíců, než její strýc Eduard provedl státní převrat, zbavil ji veškeré moci a odvedl ji do Wessexu.

Zdroje:

www.ourwarwickshire.org.uk, en.wikipedia.org, www.ancient-origins.net, www.historic-uk.com