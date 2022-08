Tato fotka vesmíru vyvolala obří skandál. Vtipný fyzik si vystřelil z kolegů

Etienne Klein

Foto: Profimedia

Celý svět pobavilo, že se musel významný francouzský fyzik veřejně omluvit za fotku "planety", na které je ve skutečnosti oblíbený španělský salám chorizo. Fyzik a filozof tuto fotografii zveřejnil na Twitteru, kde tvrdil, že se jedná o nejnovější překvapivý snímek z vesmírného teleskopu NASA, z teleskopu Jamese Webba. Jeho vtip byl ale mnohými nepochopen.

Renomovaný filozof Etienne Klein, ředitel výzkumu ve Francouzské komisi pro atomovou energii, zveřejnil před týdnem v neděli tweet, na němž tvrdil o publikovaném snímku, že jde o nejnovější ohromující fotografii hvězdy Proxima Centauri z nejmodernějšího vesmírného teleskopu Jamese Webba. Webbův teleskop, nejvýkonnější dalekohled, který byl kdy vypuštěn do vesmíru, oficiálně zahájil vědecký provoz 12. července. Bude schopen nahlížet do atmosfér exoplanet a pozorovat některé z prvních galaxií vzniklých po vzniku vesmíru, a to prostřednictvím infračerveného světla, které je pro lidské oko neviditelné.

Na Kleinův žert se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Prokletý tweet!

"Obrázek Proximy Centauri, nejbližší hvězdy ke Slunci, která se nachází 4,2 světelného roku od nás. Pořídil jej vesmírný teleskop Jamese Webba. Taková úroveň detailů… Každý den se odhaluje nový svět," sdělil minulou neděli svým více než 91 000 sledujícím tento uznávaný vědec.

Příspěvek retweetovaly a komentovaly tisíce uživatelů, kteří vědce vzali za slovo. Ne všichni bohužel jeho vtip pochopili a v ohlasech jej dokonce obvinili z šíření dezinformací ve vědecké komunitě. Poté se Klein, jehož „bádání“ se objevilo i ve světových zprávách, musel veřejně omluvit: "Inu, když je hodina koktejlů, zdá se, že kognitivní předpojatost si najde spoustu věcí, na kterých si pochutná… Pozor na to. Podle současné kosmologie neexistuje žádný objekt související se španělskou uzeninou nikde jinde než na Zemi."

Salám, klobása, párek anebo hvězda

Fotografie klobásy připomínala slavné portréty Slunce, které pořídila sonda EUI (Extreme Ultraviolet Imager) Evropské kosmické agentury. Tato sonda zachycuje detailní sluneční bouře na povrchu naší domovské hvězdy ve vzdálenosti 75 milionů kilometrů.

Kleinova „hvězdná“ fotografie údajně ukazuje zuřivou rudou kouli kosmické energie. Ta je na oko poseta žhnoucími slunečními bouřemi, které se valí po povrchu sousední hvězdy. Proxima Centauri je hvězda, která je Zemi nejblíže, 5,9 bilionu kilometrů.

Proxima Centauri BZdroj: Profimedia.cz

Tweety plné pochyb, ale i nenávisti

Pod fotografií na Twitteru se objevil nespočet komentářů. Zatímco většina uživatelů dokázala rozpoznat, že ve skutečnosti se jedná o plátek choriza, jiní byli důvěřivější. Objevily se tak například komenty jako „Tohle je obrovský krok vpřed“. Jiný uživatel zase napsal: "Nedokážu říct, jestli je to vtip, nebo opravdu proxima, která vypadá jako chorizo."

Reakce na Twitteru byly různé, ti nejodvážnější, kdo byli pobouřeni, však napsali komentáře typu:

"Od ředitele vědeckého výzkumu je zcela nevhodné sdílet takovou věc, aniž by bylo od prvního tweetu upřesněno, že jde o falešnou informaci, když víte, jakou rychlostí se falešná informace šíří," přišla jedna rozhořčená odpověď.

Na Kleinovu omluvu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vyžádaná omluva

Klein nakonec připustil, že mnoho uživatelů nepochopilo jeho vtip a následující středu napsal svou omluvu s tím, že chtěl lidi pobavit a že jeho záměrem bylo "nabádat k opatrnosti, pokud jde o obrázky, které zdánlivě mluví samy za sebe".

Omluvu pak napsal veřejně na Twitteru svým 89 200 sledujícím: „Přicházím, abych se omluvil těm, kteří mohli být šokováni mým žertem, který v sobě neměl nic originálního,“ uvedl a příspěvek označil za 'vědecký žert'. Na závěr připojil i skutečný snímek vesmírného teleskopu Jamese Webba, který zachycuje galaxii Chariot Wheel a její průvodní galaxie.

Zdroje:

wsvn.com, www.dailymail.co.uk