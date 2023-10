Šestiletá dívka se opírala o pultík. Znuděně si poškrábala holé břicho. „Nehýbej se!” Malíř Juan Carreña de Mirandu vykoukl zpoza stojanu a zachmuřil se. „Mám hlad,” dítě vypadalo, že se rozpláče. „To je mi jedno, Příšerko. Máme termíny. Král chce tvé portréty co nejdřív.”

„Jsou symbolem krutosti a šikany,” vysvětluje kurátorka umění Claire Rochet, jež dva obrazy dvorního malíře španělského regenta Karla II. s názvem Oblečené monstrum a Svlečené monstrum z roku 1680, studovala.

Představují šestiletou Eugenii Martínez Vallejo, pocházející z malé vesnice Merindad de Montija. „Je zde zbavena lidskosti jako mytologické stvoření,” říká vědkyně. Na prvním je oblečena do šatů, které mají zdůraznit její obezitu. Na druhém je, i přestože byla dítětem, nahá. „Když se podíváte do její tváře, vidíte smutek a stud.”

Eugenia Martinez Vallejo

Eugenia se narodila v roce 1674 do rodiny chudých farmářů. Matka ji porodila v kostele poté, co jí během mše praskla voda. Novorozeně se mělo k světu. Rádo jedlo a hodně spalo. Velké přibírání na váze nikoho neznepokojovalo, právě naopak. Rodiče se radovali, že je zdravá a silná. V jednom roce tak holčička dosáhla hmotnosti 25 kilogramů.

close info By Juan Carreño de Miranda - Museo Nacional del Prado, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2036913 zoom_in Eugenia Martinez Vallejo

Neustálý hlad, který nešel zažehnat, způsobil, že Eugenie rostla nejen do výšky, ale především do šířky. Když jí bylo šest let, zvěsti o její tělesné konstrukci se dostaly až do Madridu, na dvůr španělského krále Karla II.

Vládce, ač sám postižený, miloval lidi, kteří byli invalidní nebo měli nějakou deformaci. „V té době bylo běžné, že aristokraté využívali handicapovaných pro vlastní zábavu a vystavovali je jako pouhé předměty,” říká Claire Rochet. Dívka se tak za příslib ubytování, stravy a pravidelného platu přestěhovala do paláce.

Krásná a tlustá

„Její hlava je tak velká jako by patřila dvěma mužům. Břicho je obrovské, připomínající těhotnou ženu. Její stehna jsou masitá do té míry, že překrývají intimní partie. Pohybuje se s úsilím, kvůli nesmírné rozměrnosti jejího těla,” napsal v roce 1680 Juan Cabezas. „Zároveň však upozornil, že její tvář je velmi krásná.

Zdroj: Youtube

Jak dlouho Eugenie na španělském dvoře, kde sloužila ve funkci královského šaška, pobývala, odborníci netuší. Z kronik zjistili, že zemřela ve svých čtyřiadvaceti letech. Pravděpodobně na svou chorobu. Předpokládají, že trpěla Prader-Williho syndromem, vzácným genetickým onemocněním, jenž se projevuje nezvladatelnou chutí k jídlu, malým vzrůstem a mírnou mentální retardací.

Zdroje: www.museodelprado.es, www.girlmuseum.org, www.en.wikipedia.org