Vědci našli v Antarktidě podivného obřího červa. Je zlatý a vypadá jako stvůra

Mořský červ

Osm centimetrů dlouhý mořský červ, který žije ve vodách poblíž Antarktidy, má oválné tělo pokryté zlatými štětinami a zakončené tlamou s ostrými zuby. Tak trochu připomíná vánoční dekoraci baňatého a poměrně roztažitého tvaru.

Neobvyklý tvor se jmenuje Eulagisca gigantea, který se vyskytuje převážně ve vodách Jižního oceánu poblíž Antarktidy.

Podivný červ uprostřed Antarktidy

E. gigantea patří do třídy mořských červů zvaných mnohoštětinatci, známých také jako štětinatí červi. Podle výzkumného ústavu Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) mohou mít štětiny této skupiny různé využití - k plavání, plazení po dně oceánu nebo dokonce k obraně či případnému útoku.

O zvycích a biologii tohoto zvláštního červa, který byl poprvé objeven v roce 1939, je známo jen málo, jak uvedl Světový registr mořských druhů. To, co se na snímcích jeví jako "hlava", je ve skutečnosti zatažitelný hltan, který je zpravidla umístěn v těle, podobně jako u jiných mnohoštětinatých mořských červů. Když se živočich krmí, tato část jeho hrdla - zakončená čelistmi - se vysouvá směrem ven, a to až do délky asi 5 cm.

Zlatá barva hrůzostrašného tvora

Tělo a hlava červa mají šedohnědou barvu. Po celé délce těla vystupují stovky žlutozlatých štětinek zvaných chaete, které jsou na obou stranách uspořádány do chomáčků. Barva těla i ochranných šupin mu pomáhají skrývat se v sedimentech na mořském dně. Štětinky pomáhají červovi pohánět se vodou jako nohy spolu s pohybem šupin. Těmito pohyby se také pohybuje po povrchu, například po dně oceánu, a zahrabává se do zmíněných sedimentů.

Antarktičtí šupinatí červi žijí samotářsky, s výjimkou období rozmnožování. Je obranný i agresivní, je zdatným predátorem mořských pavouků rodu Pantopoda.

Jeho ostré zuby naznačují, že se živí jinými živočichy nebo mrchožrouty, uvedl v roce 2012 blog o mořské biologii Deep Sea News. Fotografie sdílená 7. července na Facebooku ukazuje exemplář s vytlačenými čelistmi, který byl nalezen v Antarktickém oceánu v hloubce 520 až 670 metrů, a zdůrazňuje zářivě zlatou barvu jeho štětin.

Červi rodu Polychaete představují řadu velikostí a barev a jsou rozšířeni v různých prostředích - od těch extrémních, jako jsou hydrotermální průduchy, až po mělké přílivové tůně a korálové útesy, uvedlo MBARI. Vědci dosud popsali 80 čeledí a 8 000 druhů mnohonožek, ale podle MBARI jich může být mnohem více.

Vědecké studie publikované v listopadu 2016 v časopise Royal Society Open Science odhalily, že na základě analýz DNA se v oceánech může nacházet více než dvakrát tolik druhů mořských červů, než se dosud předpokládalo. E. gigantea a další bizarní mořští červi mohou být pro naše oči sice podivní, pravděpodobně však hrají zásadní roli v oceánských ekosystémech a mohou vědcům pomoci pochopit život v hlubokém oceánu.

