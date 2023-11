Pokud v naší sluneční soustavě existuje planeta hostící život, s největší pravděpodobností se jedná o Europu. Jupiterův měsíc, který se pyšní atmosférou z kyslíku a tekutým oceánem. Ten by mohly obývat nejen malé bakterie, ale dokonce i inteligentní medúzy.

Říká se, že tam, kde je voda, je také i život. Průzračná tekutina je tedy na vrcholu seznamu ingrediencí pro to, aby se někde vyvinuly pokročilejší organismy. Rozpouští totiž živiny, transportuje důležité chemikálie, podporuje metabolismus a umožňuje buňkám zbavit se odpadu.

Astronomové jsou již od roku 2003 přesvědčení, že Europa má pod svou ledovou kůrou slaný oceán. K tomu, aby mohl hostit život, jsou však nutné ještě další přísady - chemické prvky, jako je například uhlík, vodík, dusík, kyslík, fosfor a síra, které spojují a vytvářejí organické molekuly. Jak se nyní ukazuje, Jupiterův měsíc splnil i tuto podmínku.

Uhlík na Europě

Odborníci z NASA využívající data z infračerveného spektrografu na vesmírném teleskopu Jamese Webba si všimli, že v oblasti známé jako Tara Regio, kde dochází k narušení povrchového ledu, se v hojné koncentraci vyskytuje oxid uhličitý. Analýza naznačuje, že s největší pravděpodobností pochází přímo z oceánu.

close info NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Cornell University) zoom_in Světlé plochy signalizují oxid uhličitý.

Předchozí výzkum již ukázal, že ledový krunýř planety praská a vytváří hřebenové útvary podobné těm, které se vyskytují například v Grónsku. Jejich tvar připomínající písmeno M napovídal, že se zformovaly v důsledku tlaku podpovrchového oceánu na ledovou krustu. To naznačovalo, že se voda může mísit se vzduchem. Žádné chemické reakce však objeveny nebyly. Až dosud.

„Toto zjištění přepisuje dějiny,” říká Samantha Trumbo z Cornell University v Ithace v New Yorku. „Uhlík je základní stavební kámen pro biologický život. Navíc je důkazem, že na planetě dochází k výměně materiálu mezi oceánem a atmosférou.”

Medúzy v oceánu?

Právě chemické reakce jsou další klíčovou ingrediencí pro vznik pokročilejších organismů. Oceán na Europě tak může být domovem nejen bakterií a sinicí, ale také živočichů, kteří se vyskytují pod ledovými zlomy ve tvaru M v Grónsku, jako jsou mořští šneci, krevety a medúzy.

Zdroj: Youtube

Zatímco průsvitní tvorové, milující chladné vody, patří na Zemi k evolučně nižších živočichům, na Jupiterově měsíci by to mohlo být právě naopak. V tomto případě by se měli mít budoucí návštěvníci planety na pozoru.

