Na Jupiterově měsíci vědci našli ledové hřebeny. Může se pod nimi ukrývat život

Grónský ledový příkrov je jediným pevninským ledovcem na severní polokouli. V posledních patnácti letech je využíván pro výzkum klimatu. Je také podobný ledovcům z pleistocenních ledových dob, jež formovaly evropskou krajinu. Jeho zmrzlý terén je zkoumán rádiovými vlnami. Pomocí nich se hledají jezírka povrchově tající vody a sledují se změny, které by mohly zvýšit hladinu moří.

Během tohoto zkoumání vědci objevili hřebenovou prasklinu ve tvaru písmene M. Ta se vytvořila tak, že se rozlomil led kolem vody, jež uvnitř ledového příkrovu rozmrzla a poté opět zamrzla. Tlak způsobil, že se okraje pukliny zvedly. „Šel jsem náhodou kolem, když jsme slyšel kolegy o trhlině na Grónském ledovci hovořit. Ihned jsem si uvědomil, že se podobají útvarům, které jsme našli na Jupiterově měsíci," říká doktorand geofyziky ze Stanfordovy univerzity Riley Culberg.

Dramatické rýhy na ledovém povrchu Europy s hřebeny dosahující téměř 300 metrů, oddělené údolími o šířce asi půl kilometru, se našly již v 90. letech, kdy je vyfotografovala sonda Galileo. Stále se však nevědělo, jak vznikly.

A new study investigates morphological ice features on Jupiter’s Moon Europa and makes links to similar features on the Greenland Ice Sheet, in order to explain their generation. @RadioGlaciology @StanfordEarth @StanfordEng https://t.co/qqtLvbjhDL pic.twitter.com/iPfU75GPOt