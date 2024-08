Známé hudební duo Eva a Vašek tvořené manželi Evou a Vaškem Ševčíkovými oznámilo po 34 letech společného konzertování konec kariéry. Kromě celé řady krásných písní se ale tato hudební formace může pochlubit i nádhernou dcerou Evičkou, která letos oslavila 21. narozeniny.

Legendární duo

Eva a Vašek Ševčíkovi spolu vystupovali dlouhých 34 let. Konzertovali nejen v České republice, ale také za velkou louží, ve Spojených státech amerických, kde slavili mnoho úspěchů.

Přesto se nakonec rozhodli skončit. Důvodem bylo rozhodnutí Vaška Ševčíka ukončit hudební kariérou a zvolnit životní tempo.

Oba se pak chtějí také více věnovat své dceři Evičce, která díky nim strávila většinu svého dosavadního života mimo svou rodnou zemi.

„My jsme do Spojených států vlastně šli, když měla dcera 5 roků, s cílem, aby mluvila anglicky, aby v tom vyrostla přirozeně, aby měla dvě řeči na stejné úrovni. Věděli jsme, že angličtina je světový jazyk, který má potenciál ve všech oblastech," uvedl Václav Ševčík pro Extra.cz.

Eva a Vašek se nakonec ve Spojených státech usadili na poměrně dlouhou dobu. „Původně jsme do Spojených států jezdili na tři měsíce v zimě. Evička tam chodila do školy a my si tam dělali písničky a videoklipy. V Česku jsme mezitím měli pauzu,“ dodal Vašek.

Krásná dcera

Ševčíkovi se nakonec rozhodli ve Spojených státech usadit natrvalo, aby tam jejich krásná dcera Evička mohla dodělat střední školu.

Konec dua Eva a Vašek po 34 letech:

Zdroj: Youtube

„Nakonec jsme se kolem roku 2015 dohodli, že si tam udělá ještě střední školu, tak to už začalo vyžadovat, abychom se tam i uživili,“ vysvětluje Vašek s tím, že nakonec i oni sami začali ve Spojených státech pracovat, aby vydělali na živobytí tam.

„V USA jsme se naučili žít a naše dcera se tam pevně zabydlela, našla si přítele, s kterým už žije rok a půl, dělají spolu byznys, to znamená, že jsou ve stejné situaci jako tatínek a maminka," uvedl Vašek.

Oba rodiče jsou na svou krásnou dceru právem hrdí. Kromě své krásy jim dělá radost především tím, jak se sama staví ke svému životu a i přes své mládí je pracovitá. Často pomáhá i svým rodičům.

„Obracím se na ni s překlady ve složitých účetních a právních záležitostech, to znamená tam, kde už nedostačuje ta běžná mluva," uvedl Vašek.

Jednadvacetiletá Evička považuje Spojené státy americké za svůj jediný domov, kde se cítí šťastná a kde se svým přítelem buduje svůj život. „Evička má jedinou ambicíia tou je rodina," uvedl na závěr její hrdý otec.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.blesk.cz, www.extra.cz