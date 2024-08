Externí autor 29. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Není asi člověka v Česku, který by neznal hudební duo Eva a Vašek. Tedy pokud je vám alespoň přes třicet. Generace Z už ovšem tento hudební skvost ani nebude mít šanci poznat. Eva a Vašek totiž skončili a Bílá orchidej tak už znovu nerozkvete. Co dělají manželé dnes?

Eva a Vašek Ševčíkovi jako hudební umělci fungují už od roku 1989, kdy byli součástí skupiny SURF. Ta se zaměřovala hlavně na vesnické zábavy, lidové tancovačky a tradiční svatby. V tu dobu to byla jejich hlavní pracovní náplň a o nějakých sólových vystoupeních si mohli nechat jenom zdát.

Sólová dráha Evy a Vaška

Eva a Vašek se ovšem později rozhodli od skupiny odpojit a vydat se na „sólovou dráhu“. Ukázalo se to být geniálním tahem, protože jejich popularita nabrala na nesmírných obrátkách a z partnerů jak životních, tak hudebních se stala ta příjemná chvilka pohody většiny seniorů v Česku.

V repertoáru mají především českou dechovku, která je libozvučnou pro každého dědečka i babičku a vsaďte se, že kdybyste právě tomu svému prarodiči prohledali skříň, určitě tam na vás nějaké to cédéčko s obrázkem Evy a Vaška vypadne.

V roce 2013 se pak všechny české vísky otřásly v základech. Média informovala o tom, že Eva a Vašek se rozcházejí, a to jak na profesní, tak osobní úrovni. Nicméně tyto informace nebyly podložené, a jak se ukázalo později, ani neměly být čím, protože nebyly pravdivé.

Dům na Floridě je lepší než dům v Česku

Tím, že se z Evy a Vaška stal v podstatě skvělý nástroj na vydělávání peněz, je vedlo k tomu, že si pořídili vlastní nemovitost na Floridě. A když máte takovou pěknou chaloupku u moře, nebudete přeci trávit léto u českého rybníka.

Manželé tedy notnou dobu v roce začali trávit tam, a to také kvůli své dospívající dceři Evě, která v USA studuje. Jak sami přiznali, na českou domovinu ovšem dodnes nedají dopustit a rádi se sem vracejí.

Amerika je země splněných přání, a tak se ho rozhodla si ho splnit i paní Eva. Začala vystupovat pod pseudonymem Eva Adams a její manžel jí všechno kontroloval jakožto její manažer.

Skutečný konec Evy a Vaška

Nicméně před nedávnem přišla zpráva o konci dua znovu. A tentokrát byla pravdivá. „Je to tak, Vašek ukončil hudební kariéru a já pokračuji dál jako Eva Adams,“ cituje slova půlky dua web Prima Ženy.

Vašek, který vloni na konci roku oslavil sedmdesátku, se rozhodl svou hudební kariéru definitivně ukončit. Proč se tak rozhodl, vysvětluje záhy: „Vždycky jsem si říkal, že dívat se na hudebníky s bílou hlavou je divné a dnes mám bílou barvu a sedmdesát let. Dovedu si představit, jak musím vypadat v očích dvacetiletých,” říká skutečně dnes již bělovlasý Vašek.

„Pamatuji si, že když mi bylo sedmnáct let a chyběl mi kytarista, který odešel na vojnu, dostal jsem na jednoho výborného tip. Bylo mu ale sedmadvacet let a já tehdy řekl, že se starými dědky nehraju. Na jeviště už nechci. Dám prostor mladším,“ uzavírá celou věc dnes již hudebník v důchodu, čímž zároveň odmítá, že za koncem jeho profesní kariéry by bylo něco jiného než uvědomění.

Konec kvůli mrtvici nebo uvědomění?

Mnozí totiž spekulují, zda za tímto rozhodnutím nestojí něco jiného. A sice to, že Vašek před rokem prodělal mozkovou příhodu. Stalo se tomu po jednom koncertě a hudebník musel být letecky přepraven do nemocnice, odkud ho pustili až po třech měsících.

Jak to tak vypadá, dnes se už však znovu těší plnému zdraví. Manželka Eva úspěšně vystupuje v Americe, dcera Eva tam studuje a Vašek může být spokojen s tím, jakou stopu se mu za sebou podařilo zanechat a věnovat se také sám sobě.

