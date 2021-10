Jak dopadla krásnější sestra Evy Braunové. Hitler se zle podepsal na jejím osudu

Sestry Gretl (vlevo) a Eva Braunovy

Počátkem června 1944 už Německo trpělo zoufalým nedostatkem potravin, ale Eva Braunová na to nehleděla. Její mladší sestra Gretl se právě vdávala a stoly musely být plné po celé tři dny. "Zařídím ti svatbu, jako by to byla moje vlastní," slíbila Eva sestře a slib dodržela. Všechno klaplo na jedničku. Až na samo manželství, které skončilo tragicky.

Eva Braunová se cítila Hitlerem zanedbávaná. Dvakrát se pokusila o sebevraždu, aby ho upozornila na své citové potřeby. Postupem času si zvykla na jeho pravidla hry. Musela se smířit s tím, že ji nikdy neučiní svou oficiální partnerkou a pro samou zaneprázdněnost ji bude nechávat dlouhé hodiny i dny o samotě.

Naštěstí tu byla Gretl, ze které se vyklubala Evina věrná společnice. Byla o tři roky mladší, na pohled i půvabnější a stejně jako Eva zbožňovala zábavu, večírky a cigarety. Se školou skončila už v šestnácti a žádnou pracovní dráhu před sebou neviděla. Nechala si proto vyšlapat cestičku starší sestrou a nastoupila do fotografického ateliéru Heinricha Hoffmanna, kde pracovala i Eva.

Hon na ženicha

Sestry spolu sdílely byt a společně také vymetaly večírky vysokých nacistických pohlavárů. Hitler si Gretl oblíbil, i když mu vadilo její kouření, a povzbuzoval důstojníky, aby se jí dvořili. Očekával, že krásná mladá žena si v jeho kruzích brzy najde vhodného ženicha.

Tak snadno to ale nešlo. Není jisté, co muže na Gretl odrazovalo, nicméně vážnou známost s ní dlouhá léta nikdo nenavázal. Chvíli to vypadalo, že bude ruka v rukávě s Hitlerovým osobním pobočníkem Fritzem Dargesem, naděje ale pohasly ve chvíli, kdy byl potenciální ženich znenadání odvelen na východní frontu. Šuškalo se, že milou Gretl neplánovaně přivedl do jiného stavu a nechtěl se k tomu znát, což Hitler bezokladně krutě pomstil. Je ale také možné, že mladší Evinu sestru jednoduše odmítl a führera tím dopálil.

Hermann Fegelein a Gretl Braunová přijímají gratulaci od Adolfa HitleraZdroj: Profimedia.CZ

Na jaře roku 1944 se konečně na scéně objevil Hermann Fegelein, který byl více než ochotný pojmout Gretl za manželku. Správně vytušil, že si tím pojistí kariérní postup. Velitel kavalerie, jež neblaze proslula pácháním neskutečných zvěrstev na východě, byl pamětníky později popisován jako "jedna z nejnechutnějších osob v Hitlerově kruhu".

Gretl jeho charakter nezkoumala, chtěla se vdávat, tak se vzali. Fegelein následující měsíce strávil lovem konspirátorů, kteří se pokusili Hitlera zavraždit v rámci operace Valkýra. Zadržené muže nechával pozvolna škrtit strunou od piana a po kapsách nosil jejich fotografie, které pak ukazoval na večírcích.

Hrůzné zprávy pár dnů před porodem

V dubnu následujícího roku už však bylo všechno jinak. Německo válku očividně prohrávalo a Fegelein se rozhodl vzít do zaječích. Komando SS ho našlo v jeho bytě v civilním oblečení a podroušeném stavu. Chystal se uprchnout do Švýcarska, ale byl natolik opilý, že ani nedokázal stát na nohou. Popravčí četa ho zastřelila za dezerci jen pár hodin předtím, než jeho švagrová řekla své ano Adolfu Hitlerovi.

Za dva dny nato přišla ovdovělá Gretl i o starší sestru a za další týden přivedla na svět dceru, které dala jméno Eva. Po válce se stáhla do ústraní, znovu se provdala a s rodinou ani s někdejšími nacistickými přáteli už nikdy nenavázala kontakt. Šťastný život jí ale nebyl dopřán. Její jediná dcera spáchala ve svých 30 letech sebevraždu poté, co se její přítel zabil v autě. Gretl ji přežila o 12 let, než sama podlehla Alzeimerově chorobě.

