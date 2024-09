Externí autor 19. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Malá dívenka z fotografie je rodačkou z Hlučína u polských hranic. Už od dětství byla tvrdohlavá a šla si za svým cílem. Nyní si tak tvrdě vydřenou popularitu užívá po právu. Půvabná brunetka jde z jednoho televizního seriálu do druhého a sklízí úspěchy i jako zpěvačka.

Tajemná dívenka z fotky je nyní velmi populární herečkou a zpěvačkou. Tato žena září především v seriálech TV Prima. V posledních letech účinkuje i muzikálech. Často na sebe poutá pozornost netradičním outfitem. Do povědomí veřejnosti se dostala v roce 2011 svou účastí v populární talentové soutěži.

Šikana na základní škole

Kudrnatá dívenka z fotografie si v životě prožila hned několik vzestupů a pádů. První bolestivé okamžiky si zažila už v dětství na základní škole. Šikanovala ji učitelka a následně i spolužačky. Teror ve škole zašel až tak daleko, že dívenku dokonce fyzicky napadly. Nepomohlo ani přeložení do jiné třídy.

„Byla jsem prostě jiná. Kdokoliv, kdo trošku vyčnívá z řady, byť ne špatně, tak si na něj začnou ukazovat. Byla jsem malá, ukecaná, extravagantní. Bojovala jsem za nějaké názory,“ rozpovídala se půvabná brunetka v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

„Začala mi říkat, že se nic tak velkého neděje, že jsem si to vymyslela, abych byla zajímavá. V tu chvíli jsem ztratila samu sebe. V tu chvíli jsem si říkala, že si to asi opravdu vymýšlím,“ prozradila dnes populární žena s tím, že si ji učitelka tehdy zavolala do kabinetu a snažila se jí vnutit svou pravdu.

Trauma z dětství

Hvězda seriálů TV Prima si v dětství procházela i trápením kvůli svému vzhledu. Přirozeně kudrnaté vlasy si brunetka každý den narovnávala. Svou od přírody vlnitou hřívu se snažila za každou cenu změnit.

Právě její vlasy ji v dospívání pořádně potrápily. „Jak já ty svý kudrnatý vlasy neměla ráda, když jsem byla menší. Nic se s nimi totiž nedalo dělat! Neměli jsme žehličku, ani žádný čupr přípravky. Teď? Mamma Mia! Díky Bohu za ně! A že si s nimi mohu dělat, co chci,“ přiznala fanouškům na svém Instagramu.

Dva muži a dvě děti

Herečka a zpěvačka je dvojnásobnou maminkou. Každé dítě má s jiným partnerem. O prvního potomka se starala sama. Podle jejích slov dal její tehdejší partner přednost kariéře před rodinou. „Byli jsme nejlepší kamarádi. Jenže po narození syna to partner přestal zvládat,” řekla krátce po konci vztahu pro Expres.

Se svým expartnerem začala nedávno vést přestřelky prostřednictvím médií. „Vlastně jsem byla celou dobu sama. Ono to nebylo tak, že se jednoho dne sbalil a odešel. Spíš to bylo tak, že doma nikdy moc nebyl. A když už, pak přišel hodně brzy ráno,“ prozradila na adresu hudebníka, který je otcem jejího prvního syna v rozhovoru pro eXtra.

Po tomto ostrém vyjádření oblíbené zpěvačky a herečky přišla reakce od hudebníka. Ten na svém Facebooku zveřejnil video, kde celou situaci popsal tak, jak ji vidí on. V těchto chvílích je brunetce největší oporou její současný partner. Tím není nikdo jiný než známý kuchař a porotce z kulinářské reality show, Přemek Forejt. Pár tvoří půvabná brunetka a potetovaný milovník vaření od roku 2020. Dva roky na to se jim narodil syn s poměrně netradičním jménem.

„Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný, jak jsi to celé zvládla. Jsem šťastný za to, co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat, až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje,“ vyznal se známý kuchař na svých sociálních sítích partnerce.

Dívenka, ze které je dnes dospělá a sebevědomá žena, se pyšní i nadupaným instagramovým profilem, kde má bez mála pět set tisíc sledujících. Je také ambasadorkou hned několika předních značek. Víte, o koho se jedná? Roztomilou holčičkou z fotografie je Eva Burešová.

