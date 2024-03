Jasmína Maurerová 15. 3. 2024 9:10 clock 4 minuty gallery

Litoměřická rodačka, které bude letos šestačtyřicet chtěla být už odmalička modelkou. To se jí kvůli její malé výšce nepodařilo, ale kariéru udělala v jiném průmyslu. Dnes patří tato kráska mezi nejznámější osobnosti českého showbyznysu.

Eva Decastelo rozená Aichmajerová má vystudovanou pedagogickou střední školu, nicméně už od svých třinácti let se věnovala modelingu a objevovala se i v reklamách. Už během studií tedy měla kariéru dobře nastartovanou, odjela do Spojených států, kde se objevila v časopisech Penthouse a Hustler.

Pro svou malou výšku ale do světa opravdového modelingu nikdy nepronikla. A že se snažila hodně. "Já jsem kdysi dávno byla prakticky v každé soutěži, kde nebyl výškový limit," řekla pro web Super.cz Eva.

Decastelo měří pouhých 158 centimetrů, a to ji v úspěšné kariéře brzdilo. Ani tak ale neotálela a přihlásila se do spousty jiných soutěží, kde měla šanci na úspěch. "Byla jsem v Miss žába, Miss Horal, tam jsme byly s Jitkou Kocurovou, která tenkrát vyhrála. Já byla asi pátá. Soutěžila jsem v Miss lilie, Mini Miss. Hlavní podmínkou bylo, abych měla maximálně 160 centimetrů,” vypráví dál Eva, která tentokrát výškový limit splňovala.

Ani přese všechnu snahu ovšem nikdy nevyhrála. Pokaždé se umístila na druhém nebo třetím místě a nebo ji zvolili jako Miss sympatie. Dnes na to už ale vzpomíná s úsměvem na rtech, protože ačkoliv ji dráha modelky nevyšla, o pozornost nouzi nemá.

Před časem si na své sociální síti nostalgicky zavzpomínala na své teenagerské období, kdy ještě měla víru, že se modelkou stane. "Píše se rok 1996, je mi 17 a už 4 roky se pokouším prorazit jako modelka. A stále mi nedochází, že se 158 centimetry to fakt nepůjde," napsala Eva pod příspěvek a přidala k němu hromadu vysmátých smajlíků.

Kariéra moderátorky

Dívčí sen se jí sice nesplnil, ale její dráha se začala ubírat směrem herectví a moderování. I když se objevovala hlavně v zahraničních seriálech, kde si zahrála například vedle slavného “odpadlíka” Lorenza Lamase, ani český divák nebyl ochuzen. Vidět jste ji mohli ve filmech Panic je na nic, Bolero a nebo v nekonečném seriálu TV Nova Ulice. Poslední seriálový počin pro ni je zatím divácky velmi úspěšný seriál Slunečná, který vysílala televize Prima.

Nejvíce se ale Eva cítí v roli moderátorky. V letech 2005 – 2006 moderovala Snídani s Novou a také byla po boku Leoše Mareše a Lejly Abbas jednou ze tří moderátorů, kteří měli na starost tehdy zbrusu novou reality show Big Brother. V té době se Eva ještě v moderátorské pozici příliš necítila a byla to pro ni zcela nová zkušenost.

"Moderování jsem měla možnost okusit i na hudební stanici Óčko, ale přímý přenos jsem poprvé zažila až tady. Byl to naprosto ohromující zážitek, teprve teď mi to všechno dochází zpětně a sotva dýchám," řekla v roce 2005 pro idnes.cz.

"Až do tohoto večera jsem měla za to, že moderování je fajn, ale není mým životním cílem. Po tom adrenalinu, který jsem dneska zažila, ale měním názor. Je to opravdu skvělá práce, chtěla bych se jí určitě věnovat i nadále," pokračovala nadšeně tehdy ještě se jménem Aichmajerová.

Rozvod a nový partner

V roce 2009 se provdala za spisovatele a scenáristu Reného Decastela, manželství vydrželo třináct let a vzešli z něj dvě děti, syn Michael a dcera Zuzana. Minulý rok udělali manželé za svým vztahem definitivní tečku a rozvedli se. Decastelo už nějakou dobu předtím randila s fotografem Tomášem Třeštíkem, který měl za sebou manželství se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. Eva Decastelo a Tomáš Třeštík jsou spolu dodnes.

„Oblékání v současné době nechávám na partnerovi, který má na rozdíl ode mě své limity a vkus. Mně se totiž líbí téměř všechno a čím víc toho je, tak tím je to lepší. Jakmile to ale zkombinujete a dáte na sebe, tak je to příšernost. Takže já teď mám vedle sebe partnera, který má pro módu cit a dokáže mě usměrnit tak, aby to bylo v pořádku,“ pochvalovala si vztah s Třeštíkem Eva pro web zeny.iprima.cz.

Zdroje: super.cz, idnes.cz, zeny.iprima.cz