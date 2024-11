Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Když Lešek Wronka objevil začínající zpěvačku Ewu Farnou, způsobilo to na české hudební scéně poprask. Dospívající umělkyni bylo tehdy teprve dvanáct let, a tak byla jako zjevení. Pro ni samotnou byly navíc začátky kvůli nedostatku zkušeností pořádně krušné.

Dnes velmi populární zpěvačka Ewa Farna pochází z Třince. Pochází z česko-polské rodiny, a proto je populární nejen u nás, ale také za hranicemi u našich sousedů. Že z ní něco bude, bylo jasné, už když byla úplně malá.

Hudbu měla totiž velmi ráda i jako dítě a když jí bylo šest let, začala stejně jako řada jiných dětí v tom věku chodit do “lidušky” na klavír. Nakonec u ní ale zvítězil zpěv a brzy se ukázalo, že je v něm skutečně dobrá.

V roce 2006 si všiml jejího talentu hudební producent Lešek Wronka, který jí poté dlouhé roky dělal manažera. Díky němu také vydala svůj první hit Měls mě vůbec rád. Ten byl tehdy v Česku naprostou peckou. Dospívající dívky ho milovaly, chlapci si z něj dělali legraci, ale v každém případě se o něm hodně mluvilo.

Na koncert přišli postarší pánové

Na pražském Vyšehradě měla Ewa Farna svůj úplně první koncert v životě a zpěvačka na něj dnes vzpomíná se smíchem. Tehdy to ale nejspíš tak vesele nevnímala.

Publikum totiž tehdy tvořila hlavně spousta postarších pánů ze showbyznysu, kteří se přišli podívat na dvanáctiletou zpívající školačku. Cítila se proto trochu nepatřičně. To ale nebylo to nejhorší, co ji potkalo.

Ze začátku totiž vystupovala také na diskotékách, což se ale ukázalo jako velmi nefunkční model. Tamnější prostředí totiž pro mladou a nezkušenou dívku nebylo příliš vhodné.

Na diskotékách na ni křičeli sprosťárny

“Někdy jsem se asi nepatřičně cítila, nejvíc na těch diskotékách. Ale já jsem tehdy ještě nevěděla, že to může vypadat jinak. Tehdy se ještě navíc všude kouřilo a mně to vadilo,” popsala Ewa Farna pro magazín Headliner.

„A když na mě někdy ve čtrnácti začali opilí kluci řvát věty typu: „Ukaž kozy!“ Tak se táta rozhodl, že do toho svoji dceru nechce pouštět. Těch diskoték bylo opravdu jen pár a od té doby to zastavil. Lešek to naprosto akceptoval a začali jsme hrát akce jenom s kapelou,” dodala sympatická umělkyně.

Její dospívání bylo obecně poměrně složité a náročné. Byla totiž neustále prakticky celému národu na očích, což pro mladého člověka nemusí být právě jednoduché.

Dospívání pro ni nebylo jednoduché

„Bylo to mužský a hlavně dospělý prostředí. Tehdy ještě tolik mladých lidí hudbu nedělalo. Věkově mi byla nejblíž asi Aneta Langerová, se kterou jsme se ale moc často nepotkávaly. A ta byla pořád asi o pět let starší. Jako dítě jsem v tom byla sama. A bylo to zvláštní. Vyrůstala jsem v dospělým světě. Nevadilo mi to, ale nevím, jestli to nebylo tím, že jsem nevěděla, o co přicházím,” otevřeně popsala umělkyně.

Nemyslí si ale, že by to na ni mělo vysloveně negativní dopad. Spíše se její osobnost vyvíjela jiným způsobem, než kdyby prožila svou pubertu bez povšimnutí na malém městě.

„Já jsem ale neztratila dětství. Já jsem ho jenom prožívala jiným způsobem. Jsem asi víc klučičí a vždycky jsem měla víc kámoše než kámošky. Dostávání se k ženství byla cesta, která je patrná i na mojí poslední desce. Dodneška mám víc ráda být někde s klukama, s kapelou,” uzavřela Ewa Farna.

