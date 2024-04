Externí autor 26. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes již kultovní komedie Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje! patří stále mezi nejoblíbenější české filmy. Ve snímku se objevila řada zvučných jmen, a to včetně Luďka Soboty, Josefa Dvořáka nebo Ladislava Smoljaka. Nezapomenutelnou byla ale i svůdnice Nevyjelová. Kde je herečce dnes konec?

Úspěšný film se objevil na stříbrných plátnech v roce 1974. Snímek, který dodnes rozesmívá řady diváků, měl výtečný scénář, kdy můžeme sledovat řadu komických situací. Není divu, děj připravilo trio skvělých umělců v podání režiséra Oldřicha Lipského, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka.

Smoljak a Svěrák byli už v tu dobu proslulí jako autoři zábavných rozhlasových pořadů a společně kroutili už sedmou sezónu v Divadle Járy Cimrmana a chystali se na osmou. Oba dva si také ve filmu zahráli. Hlavní roli ale ztvárnil Luděk Sobota, jakožto František Koudelka. Ten svou víru v životní úspěch vložil do jistého stroje, který mu vytvářel takzvaný „kondiciogram“, tedy dával vědět dopředu, kdy má mít mladík šťastné a nešťastné dny.

Na svou dobu se tehdy jednalo o jeden z nejlepších filmů, které byly za dob normalizace natočeny. Vyšly z něj hvězdy právě jako Josef Dvořák nebo Luděk Sobota. Diváci si ale oblíbili i herce v menších rolích, kteří se ve snímku objevili. Mezi nimi byla také svůdnice Nevyjelová v podání Evy Fiedlerové.

Femme fatale okatě sváděla herce

Fiedlerová v Jáchyme, hoď ho do stroje sváděla Josefa Dvořáka, aby jí opravil auto. Tvůrci moc dobře věděli, proč do role femme fatale obsadili právě Evu. V té době to totiž byla už II. vicemiss ČSSR, a rok na to se blýskla dokonce i v Miss Maja International, kde za sebou s přehledem nechala ty nejkrásnější dívky z celého světa.

Kromě Dvořáka zasáhla svou krásou i divácké publikum a kariéru měla velmi dobře nastartovanou. Ačkoliv Fiedlerová nebyla úplně herečkou jedné role a v roce 1974, kdy Lipského snímek začal diváky bavit, za sebou měla už účinkování ve filmu Podezření, který byl natočen o dva roky dříve, s hereckými výkony to příliš nepřeháněla.

V roce 1977 se objevila ještě v muzikálu Ladislava Rychmana Jen ho nechte, ať se bojí, kde kromě již zmíněného Luďka Soboty hrála taková esa jako Petr Nárožný, Miloslav Šimek, Helena Vondráčková nebo Vladimír Menšík, ale tím pro ni její herecká kariéra skončila.

Provdala se a z Československa odjela

Možná to bylo tím, že Fiedlerová nebyla herečka, možná tím, že nedostala příležitost se více blýsknout. Otázkou zůstává, proč ji také ve všech třech jejích hereckých vystoupeních musela předabovat Jaroslava Adamová. Nicméně Fielderová se pak vypařila z filmové světa jako pára nad hrncem.

Co o této krásce z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje dále víme, je to, že vyhrála soutěž s názvem Nejkrásnější oči Evropy a také po dobu dvaceti let pravidelně zasedala v porotě soutěže Miss World. Filmový web csfd.cz také uvádí, že se provdala za jistého doktora Mráze, což byl Čech s francouzským pasem a odstěhovala se z Československa.

Možná si tedy užívá klidu na francouzské riviéře a bloumá nad tím, kde by dnes mohla být, kdyby dostala příležitost v některém dalším filmu. Jako svůdnice Nevyjelová ovšem zůstane v diváckých srdcích už navždy.

