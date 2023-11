close info Profimedia

Tereza Malá 4. 11. 2023 9:10 clock 3 minuty video

Eva Herzigová, česká královna krásy, je jednou z těch Češek, které se proslavily i ve světě. Její život by se dal charakterizovat slovy úspěch a věčná elegance. Letos jí bylo 50 let a vypadá skutečně úžasně. Co dnes dělá tato česká topmodelka?

Připomeňme si jednu z nejvýznamnějších osobností světa modelingu, královnu krásy, Evu Herzigovou. Narodila se v Litvínově, ale její jméno zná celý svět. Její půvab a grácie ji učinily jednou z nejpozoruhodnějších postav světového módního průmyslu. Letos oslavila padesátiny, ačkoliv by to na ní nikdo nepoznal - její krása zůstává nadčasová a fascinující. Posuďte sami z tohoto nového videa: Zdroj: Youtube Ahoj, kluci! Její cesta ke slávě začala, když zvítězila v modelingové soutěži v Praze a odjela do Paříže, kde se stala ikonou díky reklamě na podprsenky Wonderbra. S jednoduchým pozdravem "Ahoj, kluci!" na obřím billboardu na Times Square v New Yorku započala éra, kterou zapisuje mezi legendy světového modelingu. Její obrovský úspěch ji postavil vedle dalších supermodelek jako Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer a Christy Turlington. close Magazín Pamatujete na první porevoluční Miss? Jak vypadá krásná Ivana Christová v 53 letech? Poznali byste ji? Prosadila se i ve filmu Eva není pouze krásnou tváří, ale také nadanou herečkou. Její herecké dovednosti byly oceněny ve filmech jako Strážní andělé a Žena mého přítele, kde zazářila po boku světových hvězd. Její elegance a šarm na plátně jsou nezaměnitelné, a tak si získala srdce diváků po celém světě. Svět modelingu tedy není jediným místem, kde Eva vyniká. Její krása ji zavedla na obálky nejprestižnějších módních časopisů, včetně Vogue, Elle a Harper's Bazaar. Spolupracovala s největšími módními designéry, jako jsou Dolce & Gabbana, Chanel, Versace a Louis Vuitton. Její kariéra je zářící příběh úspěchu, který překračuje hranice a inspiruje tisíce mladých žen po celém světě. close info Autor: Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8944148 zoom_in Eva Herzigová v Cannes 1997 Superúspěšná, maminka tří synů Kromě svých profesionálních úspěchů je Eva známá svou dobročinností. Aktivně se účastní charitativních akcí a podporuje různé humanitární organizace. Její laskavost a obětavost ji činí skutečnou ikonou s velkým srdcem. close Magazín Jak vypadá dokonalá žena: Z vědeckých výzkumu vyplynula ideální podoba, po které skutečně muži touží Dnes žije Eva Herzigová v Londýně se svým partnerem Gregoriem Marsiajem a třemi syny. Její pohled na svět je stejně svěží a krásný jako vždy. S příchodem padesátky, kterou oslavila letos v březnu, nám připomíná, že krása a elegance jsou věčné. Evin příběh je inspirací pro každého, kdo sní o úspěchu, kráse a dobrotě. Eva Herzigová - jméno, které známe, krása, kterou obdivujeme, a osobnost, kterou máme rádi. Zdroje: eva.pluska.sk, www.ahaonline.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Herzigova

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít