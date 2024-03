Jedna z našich nejznámějších hereček musela v životě překonat nejednu překážku. Ničila sebe, rodinu, přátele, svou práci. Dnes má na kontě řadu filmových, televizních i divadelních rolí. Znáte první film, ve kterém hrála a čím si prošla? Nahlédněme spolu do její 13. komnaty a rodinného alba.

S darem i trápením

Eva Holubová (*7. března 1959) je rodačka z Prahy. S hereckým talentem a obrovským smyslem pro humor se narodila, bohužel si přinesla na svět i velké trápení s názvem endogenní deprese, která se u ní projevila už někdy ve čtvrté třídě. Naplno se stavy úzkosti rozjely v pubertě. V devatenácti se dokonce pokusila o sebevraždu, když během těhotenství přišla o dítě, po kterém nesmírně toužila. Příčinu svého strádání, splínů a depresí neznala, neměla ani tušení, že trpí psychickou nemocí.

close info Instagram / Instagram zoom_in Eva Holubová jako holčička

Holubová byla na gymnáziu členkou amatérských souborů, účinkovala v avantgardním divadle Sklep. Později vystupovala na Divadelních poutích na Střeleckém ostrově, kde se scházeli bohémové, divadelníci a další umělci, u nichž popíjení patřilo ke stylu života. Ona brzy poznala, že stačí sklenička, dvě a přichází úleva... Tehdy však netušila, že si dláždí cestu do pekla. Alkohol nebyl ten správný lék, který potřebovala.

Po maturitě s pocitem marnosti vystřídala několik zaměstnání, a pro svou medicínu si místo do lékárny dál chodila do hospod. Jakési naplnění našla při práci s dětmi v Jedličkově ústavu. Nakonec zvítězila její touha hrát a na třetí pokus se v roce 1981 dostala na DAMU. Téhož roku získala svou první filmovou roli, když ji obsadil do svého studentské snímku To je můj Láďa režisér a scénárista Tomáš Vorel.

Film slavil úspěch na karlovarském studentském festivalu. Není nutné podotýkat, že se úspěch „musí oslavit“, a tak celá parta skončila po pařbě s kocovinou. Jak herečka vzpomíná, život šel dál, bohužel stejnou cestou. Protože, jak se říká, příležitost k oslavě se najde vždycky. Postupem času jí už nestačily pouhé dvě skleničky a spěla k závislosti.

close info YouTube / YouTube zoom_in To je můj Láďa

Hrátky s démonem

Po ukončení studia v roce 1986 účinkovala na scénách několika divadel, objevila se i ve filmu. V určitých obdobích se svou závislost snažila držet na uzdě a během doslova a do písmene vymodleného těhotenství přestala pít. V srpnu 1993 se ve svých třiceti čtyřech letech dočkala vytouženého dítěte a radost byla hned dvojnásobná. Život dala dvojčatům. Adamovi a o pět minut mladší Karolíně.

Krátce po jejich narození se však démon opět ozval. Přestala zvládat péči, ale i práci, často hrála opilá, na představení či filmování chodila pozdě nebo se nedostavila vůbec. Dělala si sama sobě ostudu, tančila třeba celou noc na stole nebo se svlékla do spodního prádla, jak vypráví ve své 13. komnatě. Dle přátel na sebe vůbec nedbala a bylo jí všechno jedno. Potřebovala jen své smutky utápět.

close info Archiv autorky / Instagram zoom_in Po narození dětí se démon opět ozval

Ve stejném pořadu její dlouholetý kamarád Jan Kraus vzpomíná, že s ní kolikrát odmítnul hrát nebo ji na představení nepustil. Navzdory podpoře přátel jí v té době už nebylo pomoci. V roce 2002 ji odvezl na léčení do Bohnic. Tam lékaři zjistili, že je příčinou nezřízeného pití její nemoc. Začala brát antidepresiva a postupně měnit přístup k životu. Během pár let se dala do kupy a démona pohřbila. Přestože se depresí nemůže úplně zbavit, má je pod kontrolou a ví, že je na ně jiný lék.

close info Archiv herečky / Instagram zoom_in Z rodinného alba

Jak ji (ne)známe

Počátek její úspěšné kariéry začíná koncem 90. letech povídkovým filmem Knoflíkáři, následuje tragikomedie Pelíšky, v nichž byla nominována na Českého lva. Získala ho až za postavu Květy Laskonové v komedii Ene Bene (2000). Za ztvárnění matky Jolany v Účastnících zájezdu si z newyorského festivalu Tribeca 2006 odvezla ocenění za nejlepší herecký výkon. Nezapomenutelná zůstane jako Bohunka v Líbáš jako bůh.

V roce 2009 navštívila dlouholetého kamaráda Miloše Formana v zemi za velkou louží. Neletěla tam sama, ale s výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem, se kterým už téměř dvacet let žila. A tam si na Formanův popud slíbili „lásku a věrnost na věky věků“ a slib zpečetili snubními prsteny.

Kromě herectví se Holubová věnuje charitě, účastní se dobročinných akcí, podporuje protialkoholické centrum pro ženy, pomáhá potřebným a chudým dětem. Zanedlouho oslaví 65. narozeniny. Na sociálních sítích je velmi aktivní, má tisíce fanoušků a sdílí fotky ze soukromí i svého dětství. Určitě k rodinným fotkám přibydou i nějaké z narozeninové oslavy. Tak přejeme jen to nejlepší.

close info Archiv autorky / Instagram zoom_in Eva Holubová v mládí

